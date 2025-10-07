Несут до 500 кг груза: в Украине показали новейшие "авианосцы" для FPV-дронов (фото)

Украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.

Сегодня более 1000 км линии фронта приходится на водные объекты, где запуск FPV-дронов до сих пор был невозможен. Команда Strug имеет целью решить эту проблему, открыв доступ украинским БПЛА к недосягаемым целям на воде, рассказал CEO компании Евгений порталу dev.ua.

По словам Евгения, все началось с прямого запроса его друга, который воевал на плацдарме в Крынках. Тогда разработчики осознали, что решение проблемы речной логистики для дронов имеет большой потенциал. За 10 месяцев команда разработала и изготовила семь бортов, некоторые из которых уже переданы Силам обороны для освоения и получения обратной связи.

Контейнер для БПЛА в лодке Strug Фото: dev.ua

Сейчас Strug представляет собой небольшую автономную лодку, способную отплыть от берега, запустить FPV-дрон и ретранслировать для него связь. Это позволяет поражать цели на расстоянии более 300 км от линии фронта с затратами менее чем 10 000 долларов за одну миссию.

Для управления системой требуется два оператора — один управляет лодкой, а другой запускает БПЛА. Лодка может легко использоваться стандартным подразделением БПЛА и не требует специального оборудования. Сейчас она имеет речную и морскую модификации.

"Мы достаточно гибкие. Наша концепция — это дрономатка, то есть авианосец. У нас есть несколько моделей: от тех, что несут восемь стандартных 10-дюймовых FPV-дронов, до моделей, которые могут нести один большой бомбардировщик, например Nemesis или Vampire, или четыре дрона-перехватчика на 16 дюймов. Если говорить о логистических операциях одна лодка-дрон может перевозить до 500 кг полезного груза", — отметил CEO Strug.

Характеристики модификации Strug Sea:

материал корпуса — пластик;

длина — 4420 мм;

ширина — 1494 мм;

масса — 285 кг;

полезная нагрузка — 500 кг;

двигатель — 40 л.с;

тип двигателя — навесной;

объем топливного бака — 80-160 л;

расход топлива — 12 л/час;

максимальная скорость — 45 км/ч.

Характеристики модификации Strug River:

материал корпуса — пластик;

длина — 4420 мм;

ширина — 1155 мм;

масса — 260 кг;

полезная нагрузка — 400 кг;

Двигатель — 30 л.с;

тип двигателя — навесной;

объем топливного бака — 80 л;

расход топлива — 10 л/час;

максимальная скорость — 40 км/ч.

