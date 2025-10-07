Может летать и плавать: США и Украина совместно разрабатывают дрон-амфибию Halia (видео)

Американская компания LeVanta Tech в сотрудничестве с украинскими партнерами создает инновационный дрон Halia, способный длительное время находиться на поверхности воды, а при необходимости — переходить в полет на большой скорости.

LeVanta Tech планирует проводить совместные исследования и разработки с украинскими инженерами, чтобы изготовить первые прототипы дрона Halia для испытаний непосредственно в Украине. Об этом сказал генеральный директор и основатель компании Келли Эклз порталу "Милитарный".

Презентация дрона Halia

По словам Эклза, проект имеет как технологический, так и символический вес для обеих сторон. В случае успеха LeVanta Tech рассматривает возможность развертывания производства в Украине.

"Мы видим значительный потенциал именно здесь. Если ты разрабатываешь дроны, то почему бы не быть в Украине? Вы — лучшие в мире специалисты не только в технике, но и в тактике их применения", — сказал гендиректор американской компании.

Эклз также заявил, что после открытия офиса в Эстонии его компания планирует использовать украинский опыт для ускорения своих проектов в Балтии, Европе и странах НАТО.

В свою очередь генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин сообщил о сотрудничестве с LeVanta Tech в своем Telegram-канале.

"Договорились о сотрудничестве в концепции "float-and-fly". А также планируем вместе нарабатывать решения для повышения скорости и устойчивости наших изделий. Мы заинтересованы развивать производство на территории Украины", — написал Сметанин.

Укроборонпром заключил соглашение с LeVanta Tech Фото: Милитарный

Дрон Halia: что о нем известно

Дрон Halia Фото: Скриншот

На сайте LeVanta Tech сказано, что компания разрабатывает дроны из класса "море-воздух", способные летать на высокой скорости с низкой заметностью. БПЛА могут быстро проникать на вражескую территорию с воздуха и работать как надводные дроны в океане, проводя длительную разведку и ретрансляцию связи.

Важно

"Аналогично, платформа LeVanta Tech может патрулировать большую территорию в режиме полета, а затем приземляться для исследования интересующих контактов. Режим свободного полета позволяет платформе минимизировать потребление энергии, чтобы обеспечить более устойчивое покрытие датчиков и ретрансляции связи", — утверждают разработчики.

Возможные гражданские миссии Halia:

экологические исследования,

судебная экспертиза;

управление портами, эксплуатация;

и обслуживание морских ветровых установок.

Военный потенциал Halia:

противолодочная борьба;

минная борьба, включая дрейфующие мины;

защита критической инфраструктуры;

разведка в морской среде.

Напомним, китайский инженер-любитель напечатал на 3D-принтере полностью функциональный амфибийный дрон, способный летать, передвигаться по земле, плавать и запускать небольшие ракеты.