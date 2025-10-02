Не только уничтожает дроны РФ: в чем особенность нового БПЛА-перехватчика "Блиц" (фото)
Украинская компания Global Mark представила ударно-разведывательный комплекс "Блиц", предназначенный для уничтожения высотных медленных целей, таких как российские дроны-разведчики Zala или Supercam.
Дрон "Блиц" был продемонстрирован на выставке Security 2.0 2025, которая проходила в Киеве и Киевской области с 30 сентября по 1 октября. Об этом пишет портал "Мілітарний".Важно
Сообщается, что "Блиц" оснащен электрическим двигателем. Кроме функций перехватчика он также способен выполнять разведывательные миссии.
Беспилотник получил автопилот и систему автоматического сопровождения целей, что позволяет использовать его даже неопытным пилотам. При необходимости БПЛА можно оснастить модулем захвата цели с функцией самодонаведения.
Заявленные характеристики дрона "Блиц":
- размах крыльев — 1,5 метра;
- длина — 1,1 метра;
- вес — 5 кг;
- максимальная высота полета — до 4000 метров;
- скорость — от 90 до 130 км/ч;
- радиус действия — 30-100 км в зависимости от модификации;
- продолжительность полета — до 60 минут.
Напомним, чешская компания LPP разработала дрон JWI-4000, предназначенный для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников.
Фокус также сообщал, что Украина уже имеет БПЛА-перехватчики, способные бороться с российскими реактивными "Шахедами".