Не тільки знищує дрони РФ: в чому особливість нового БПЛА-перехоплювача "Бліц" (фото)

Дрон-перехоплювач Бліц
Дрон "Бліц" | Фото: Global Mark

Українська компанія Global Mark представила ударно-розвідувальний комплекс «Бліц», призначений для знищення висотних повільних цілей, таких як російські дрони-розвідники Zala чи Supercam.

Дрон "Бліц" був продемонстрований на виставці Security 2.0 2025, яка проходила в Києві та Київській області з 30 вересня по 1 жовтня. Про це пише портал "Мілітарний".

Повідомляється, що "Бліц" оснащений електричним двигуном. Окрім функцій перехоплювача він також здатен виконувати розвідувальні місії.

Безпілотник отримав автопілот і систему автоматичного супроводу цілей, що дозволяє використовувати його навіть недосвідченим пілотам. При потребі БПЛА можна оснастити модулем захоплення цілі з функцією самодоведення.

Перехоплювач дронів Бліц
Дрон "Бліц"

Заявлені характеристики дрона "Бліц":

  • розмах крил — 1,5 метра;
  • довжина — 1,1 метра;
  • вага — 5 кг;
  • максимальна висота польоту — до 4000 метрів;
  • швидкість — від 90 до 130 км/год;
  • радіус дії — 30–100 км залежно від модифікації;
  • тривалість польоту — до 60 хвилин.

Нагадаємо, чеська компанія LPP розробила дрон JWI-4000, призначений для перехоплення та знищення ворожих безпілотників.

Фокус також повідомляв, що Україна вже має БПЛА-перехоплювачі, здатні боротися з російськими реактивними "Шахедами".