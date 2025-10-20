"Гром-Е1" по Полтавщине: как Россия увеличивает дальность ударов КАБов по Украине

Разгонная авиабомба с реактивным двигателем, предположительно КАБ "Гром-Е1", была выпущена из Белгородской области и попала в 30 км от Полтавы. Фокус выясняет, как Москва модифицирует планирующие авиабомбы, чтобы бомбить издалека и каковы реальные возможности противовоздушной обороны Украины противостоять такой угрозе.

Российская авиабомба, предположительно КАБ с реактивным двигателем, была запущена из Белгородской области и попала в 30 км от Полтавы. По данным местных пабликов, бомба упала в Полтавском районе, пролетев через Скороходово.

Telegram-канал Monitor отмечает, что враг использовал планирующую авиабомбу с модулем управления и коррекции, запущенную тактической авиацией с расстояния около 120 км. Эксперты подчеркивают, что Россия модифицирует средства воздушного нападения, чтобы увеличить дальность поражения и снизить риски для своей авиации.

Вероятно, было применено ракетно-бомбовое вооружение "Гром". Ранее, 18 октября, подобной бомбой россияне ударили по Лозовой, а в ноябре 2024 года — по селу Хухра Сумской области, в 8 км от границы с Полтавщиной.

"Гром-Е1": что известно о бомбе, которую сбросили на Полтавщину

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что на Полтавщине был использован, скорее всего, универсальный межвидовой планирующий боеприпас "Гром-Е1".

"Гром-Е1", известный как универсальный межвидовой планирующий боеприпас, имеет более сложную историю. Разработка этого оружия россиянами началась еще в 2013-2015 годах, но была отложена. Только в 2023-2024 годах они вернулись к проекту, модифицировав его на основе авиационной ракеты Х-38. "Гром-Е1" весит около 600 кг, с боевой частью примерно 300 кг. Благодаря твердотопливному двигателю боеприпас разгоняется до скорости 2-2,5 Маха и может поражать цели на расстоянии до 120 км. Высокая точность (5-10 метров) и скорость делают его значительно опаснее, чем Д-30СН, но и дороже — цена достигает 80-100 тысяч долларов.

"Гром-Е1" запускается с истребителей, таких как Су-30, с разгоном до 1600 км/ч на больших высотах. Именно этот боеприпас использовался для ударов по Полтавщине, учитывая его способность преодолевать значительные расстояния. Однако высокая стоимость ограничивает массовое применение, делая его менее распространенным, чем другие управляющие авиабомбы, те же Д-30СН", — отмечает Фокусу эксперт.

Авиабомбы на Полтавщину: как противодействовать КАБам

По мнению Криволапа, сбивание таких боеприпасов является сложной задачей из-за их скорости и маневренности. Современные системы ПВО, такие как Patriot, теоретически способны перехватывать эти цели, но это экономически невыгодно из-за высокой стоимости ракет ПВО по сравнению с ценой бомб.

"Дроны-перехватчики, такие как Sting, не могут эффективно противодействовать из-за малого веса боевой части (200 г) и значительной разницы в скорости. Лучший способ борьбы с авиационными бомбами остается их уничтожение на этапе производства, хранения или транспортировки, а не в полете", — говорит эксперт.

При этом подрядчики из государств НАТО разработали уже готовые решения против КАБов, которые находятся на финальной стадии разработки. Однако что это будет за оружие, пока неизвестно.

Обозреватель издания "Милитарный" Вадим Кушников рассказал, что Россия активно совершенствует средства воздушного нападения, пытаясь испытать украинскую противовоздушную оборону. Модифицированные КАБы способны преодолевать от 100 до 140 км, тогда как классические имеют радиус действия до 60 км. За минувшие сутки вдоль границы Украины враг применил 175 таких боеприпасов.

Кушников объяснил, почему Россия отдает предпочтение КАБам вместо ракет.

"Они относительно дешевле и их много на российских складах, поскольку они сами же их изготавливают. Средняя стоимость одного — 150 тысяч долларов. Стоимость обычного КАБа в районе 70 тысяч долларов", — обозреватель издания "Милитарный".

Для противодействия таким боеприпасам эффективны средства радиоэлектронной борьбы, и в ВСУ уже есть определенные наработки в этом направлении, отметил эксперт.

