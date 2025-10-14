В Украине критикуют мобильные группы ПВО — в России копируют опыт: какова на самом деле эффективность МОГ

Глава Штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил о "нулевой эффективности" мобильных огневых групп ПВО. Фокус выяснил, действительно ли эти подразделения потеряли результативность, почему такие заявления звучат именно сейчас и к чему может привести пересмотр их роли в системе противовоздушной обороны.

Глава Штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, что мобильные огневые группы противовоздушной обороны демонстрируют крайне низкую эффективность в борьбе с российскими дронами-камикадзе, тогда как авиация и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) показывают значительно лучшие результаты.

Петренко указал, что результативность таких групп в уничтожении беспилотников пока можно оценить как "чуть больше нуля процентов".

По его словам, современные иранские беспилотники типа "Шахед" оборудованы 16- или 32-полосными передатчиками, что значительно усложняет их подавление. Ранее, отметил военный, для охвата одной зоны было достаточно 8 РЭБ-установок, зато сегодня нужно 16 или даже 32.

Таким образом, преимущество переходит к тем силам, которые имеют достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы или авиационные возможности.

Петренко также отметил перспективность использования дронов-перехватчиков, которые уже применяются для защиты Киева и других украинских городов. Эти беспилотники способны непосредственно противодействовать "Шахедам" в воздухе, не позволяя им достичь целей.

Эффективность мобильных огневых групп: почему заговорили о "нуле процентах"

Еще в июне Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что около 40 процентов российских "Шахедов" в Украине сбивают силы мобильных огневых групп. Поражение и обезвреживание остальных вражеских беспилотников происходит благодаря применению традиционных средств ПВО, истребительной и армейской авиации, подразделений РЭБ и зенитных дронов.

Однако сегодня, его слова отрицает Олег Петренко, называя эффективность МОГ на уровне "чуть более чем ноль процентов".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объясняет, что мобильная огневая группа — это не отдельная "кнопка" в системе ПВО, а элемент многоуровневой оборонительной сети. Главное отличие — мобильность: такие подразделения могут быстро перемещаться, менять позиции и реагировать на динамическое изменение траекторий целей. В их арсенале преимущественно крупнокалиберное стрелковое оружие (крупнокалиберные пулеметы), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и другие средства малой и средней дальности. Благодаря этому они призваны прикрывать стратегические объекты в условиях, когда стационарные системы не всегда могут дать быстрый ответ на маневры врага.

Именно мобильность позволяет группам оперативно реагировать, когда "рой" беспилотников меняет курс — меняется сектор угрозы, поэтому статические комплексы могут остаться вне зоны реагирования.

"Значительная часть атакующих беспилотных комплексов использует дешевые "оманки" (имитационные цели), которые изготавливают почти "на коленке" и которые имеют целью отвлечь драгоценные средства ПВО. Такие "оманки" могут фиксироваться радарами как дроны и "съедать" ракеты и ресурсы — потому что ответ на них дорогостоящий: ракета среднего или дальнего радиуса действия стоит десятки тысяч долларов.

Таким образом, когда обнаруживается "обман", его часто эффективнее и экономически целесообразнее нейтрализовать силами мобильных огневых групп (крупнокалиберные пулеметы, переносные комплексы), чем тратить ракетные средства. Это — один из главных аргументов защитников мобильных групп: они позволяют экономить боеприпасы высокой стоимости и оставлять ракеты для реальных высокоточно управляемых угроз", — говорит Фокусу Снегирев.

По словам эксперта, критический аргумент в пользу мобильных групп: если они были бы действительно неэффективны, враг не перенимал бы этого опыта — зато в России появились собственные мобильные подразделения прикрытия стратегических объектов — "Сталинские соколы" как пример перекладывания украинской практики на российский такой опыт.

Мобильные огневые группы: чем может обернуться тезис об их "не эффективности"

Есть версия, что кампания по дискредитации мобильных огневых групп может иметь внутриорганизационные мотивы: мол, перенаправление ресурсов (особенно человеческих) от ПВО к пехоте может быть выгодно другим структурам или отдельным политическим/военным фигурам. Если действительно начнется массовый перевод Добровольных формирований территориальных громад (ДФТГ) и подобных подразделений в штурмовые/пехотные подразделения, это фактически ослабит один из слоев нашей многоуровневой ПВО.

"Технически, тех людей, которые "под броней", трудно просто так перевести в пехоту — это не мгновенный реорганизационный процесс. Поэтому такие заявления интерпретируют как часть информационной операции или политического давления — а не как исключительно профессиональную военную оценку", — отмечает эксперт.

Однако если мобильные огневые группы действительно сократят или переведут в штурмовые подразделения, последствия могут быть серьезными: в ПВО появится "дыра" малой и средней дальности реагирования.

"Система ПВО — это многоуровневая структура: от дальнего радиуса (например, комплексы Patriot или другие) до среднего (NASAM, другие средства) и малого (зенитные установки, ПЗРК, гепарды и т.д.). Мобильные группы — важное звено именно на уровне малого радиуса поражения и гибкого прикрытия. Их отсутствие будет означать, что дорогие ракеты будут тратиться на дешевые цели-"обманки" или что некоторые объекты просто останутся "уязвимыми" в промежутке между стационарными средствами", — продолжает Снегирев.

По мнению эксперта, дискуссия о "нулевой эффективности" мобильных огневых групп выглядит не просто как технический спор, а как часть более широкой информационной и организационной игры. Ее следствием может стать как пересмотр тактических расстановок, так и реальное изменение структуры сил ПВО — причем не всегда в лучшую сторону для обороны критической инфраструктуры.

Но эксперт еще раз подчеркивает, если бы украинские МОГ были на самом деле не эффективными, враг не перенимал бы этот опыт и практику, которую начали именно украинцы в 2022 году.

