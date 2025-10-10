Россияне атакуют Украину "Шахедами" с онлайн-управлением: "Флеш" раскрыл детали (фото)

Российская армия атакует Украину ударными беспилотниками типа "Шахед" с онлайн-управлением. В частности враг применяет такие дроны для атак на украинскую железную дорогу.

"Шахед" с онлайн-управлением россияне запустили во время атак на железную дорогу на Нежинском участке в Черниговской области. Об этом рассказал украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Эксперт показал, как выглядит "Шахед" с онлайн-управлением. По его словам, на это указывает антенна на хвосте беспилотника, а также камера, зафиксированная спереди. Именно такой дрон атаковал железную дорогу на Черниговщине.

"Видите на "Шахеде" антенну на хвосте и камеру спереди? Это "Шахед" с онлайн-управлением, который сегодня атаковал железную дорогу на Нежинском участке", — рассказал Сергей "Флеш".

Сергей "Флеш" | "Шахед" с онлайн-управлением

Сергей "Флеш" также объяснил, как работали россияне, атакуя железнодорожный объект. Он отметил, что оператор "заходил" на цель много раз с целью оптимально нанести удар.

"Большой неповоротливый ФПВ с боевой частью 50 килограмм, управляемый из РФ", — добавил эксперт.

Стоит отметить, что россияне атаковали Нежин на Черниговщине 8 октября. В результате обстрела были повреждены железнодорожная инфраструктура, объекты энергетики и складские помещения, сообщил городской голова Александр Кодола.

О том, что россияне модернизировали "Шахеды", сообщал также военный обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире Киев24. По его словам, теперь российские дроны имеют функцию дистанционного управления во время полета, что позволяет управлять ими в режиме реального времени.

Напомним, 9 октября Telegram-канал "Мины и кофе с бутербродами" опубликовал фотографии "Шахедов" с новой боевой частью.

Также 9 октября подполковник 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин в комментарии для Telegram-канала "Труха" рассказал, как российские "Шахеды" теперь умеют уклоняться от украинских дронов-перехватчиков.