Россия модернизировала "Шахеды": теперь оператор может управлять ими в реальном времени (видео)

Новая версия дронов, которые активно использует Россия, получила функцию дистанционного управления во время полета. Это означает, что операторы могут менять задачи дрона уже после его запуска, делая атаки менее предсказуемыми.

Обновленная версия дронов-камикадзе "Шахед" теперь способна менять цели уже во время полета. Об этом сообщил военный обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире Киев24.

По его словам, речь идет о модификации МС-236, которую создали с возможностью дистанционного управления дроном в реальном времени.

"Оператор может во время полета не только корректировать направление, но и полностью менять цель, отменить атаку или направить аппарат на резервный объект", — пояснил Кушников.

Он также отметил, что обнаружить новые "Шахеды" сложнее, ведь визуально они почти не отличаются от предыдущих моделей.

Война в Украине: что известно

Напомним, по данным командования, в ночь с 4 на 5 октября ВС РФ осуществили комбинированный удар по территории Украины. В общем враг использовал 549 средств поражения, а основной целью атаки стала Львовская область.

Стоит отметить, что Китай предоставляет российским оккупационным войскам спутниковые данные для ракетных ударов по территории Украины. В частности Пекин предоставляет разведывательные данные и фото, чтобы ВС РФ могли наносить поражения по объектам иностранных инвесторов.

В частности, командиры ВС РФ создают из раненых российских оккупантов штурмовые группы, чтобы не оказывать им медицинской помощи и "подтянуть" статистику потерь.