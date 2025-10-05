Почти 550 дронов и ракет: в ВСУ сообщили результаты работы ПВО во время массированной атаки

По данным командования, в ночь с 4 на 5 октября ВС РФ осуществили комбинированный удар по территории Украины. В целом враг использовал 549 средств поражения, а основной целью атаки стала Львовская область.

Related video

Атака ВС РФ предусматривала использование ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования, говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения. Основное направление удара — Львовская область", — заявили в военном ведомстве.

В целом российские войска использовали 496 ударных БпЛА различных типов, из которых около 250 — ударные БпЛА типа "Шахед". Пуски были зафиксированы из следующих локаций — Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (все — РФ) и Кача (ВОТ Крыма).

Что касается использования ракетного вооружения, то, по данным Воздушных сил, ВС РФ осуществили пуск двух аэробаллистических ракет "Кинжал" из Липецкой области РФ, 42 крылатых ракеты Х-101 и Искандер-К, а также 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"По состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К, а также 6 крылатых ракет "Калибр", — сообщают Воздушные силы, добавляя, что шесть вражеских ракет не достигли своих целей и являются локально потерянными.

Сейчас зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях. Также зафиксировано падение сбитых целей (обломков) на шести локациях.

Ранее Фокус сообщал, что РФ комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате атаки сообщается об исчезновении света в некоторых микрорайонах Львова и других городов в результате атаки.

Позже стало известно о росте количества жертв ночной атаки РФ. По сообщению прокуратуры Львовской области, в результате атаки погибла семья в селе Лапаевка Львовского района.

Впоследствии стало известно, что РФ ударила по объектам украинской энергетики Украины. Целью атаки были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах страны.