РФ ударила по объектам энергетики Украины: в трех областях отсутствует свет, — Минэнерго (фото)

Утром 5 октября ВС РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Целью атаки были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах страны.

Комбинированный удар ВС РФ вызвал обесточивание в Сумской, Черниговской и Запорожской областях, говорится в заявлении Минэнерго.

"В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что повлекло обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе", — сообщают энергетики.

Минэнерго о последствиях атаки ВС РФ 5 октября Фото: Скриншот

Ситуация в Сумской и Черниговской областях остается сложной, добавляют в ведомстве. В частности ВС РФ снова атаковали объекты энергетики в Черниговской области

"Здесь (Черниговская область — ред.) продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", — сообщают в Минэнерго.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь с 4 на 5 октября россияне осуществили массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. ВС РФ применили ударные БПЛА, управляемые авиабомбы и ракеты различных типов базирования.

В результате атаки пострадал ряд регионов — Львовская, Запорожская, Винницкая, Ивано-Франковская и Одесская области. По сообщениям чиновников, объектами атаки стали энергетическая и гражданская инфраструктуры.