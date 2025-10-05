РФ комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами: во Львове есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на 5 октября ВС РФ осуществили массовый комбинированный удар против энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. В результате атаки сообщается об исчезновении света в некоторых микрорайонах Львова и других городов в результате атаки.

В частности, во Львове в результате удара пострадал индустриальный парк Sparrow, сообщает городской голова Андрей Садовый в Telegram.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", — написал глава Львова.

Также Садовый добавил, что в результате атаки ВС РФ на город в микрорайонах Рясное и Левандовка исчез свет. Позже городской голова Львова отметил, что пока "нет подтвержденной информации" об опасных выбросах в городе.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в результате атаки ВС РФ известно о двух погибших и двух травмированных. Сейчас на месте обстрела продолжают работать профильные службы.

Также известно, что во львовских складах, которые охватило пламя, хранилась продукция польской компании LPP — владельца брендов Cropp, House, Sinsay, Reserved и Mohito.

На Львовщине сообщают о повреждении частного сектора

"Суспільне" сообщило, что в селе Лапаевка Львовского района пострадали частные дома. Сейчас о пострадавших и погибших не сообщается, сейчас происходит оценка нанесенного ущерба и ликвидация последствий.

Впоследствии стало известно, что львовская городская школа №87 частично остались без стекла в результате атаки. Также сообщается о выбитом остеклении в нескольких многоквартирных домах города.

Последствия обстрелов в других регионах

Под массированный удар ВС РФ попала Ивано-Франковская область. По словам руководительницы местной ОВА Светланы Онищук, под атакой находились объекты критической инфраструктуры.

"По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом", — написала Онищук.

В Запорожье спасатели и коммунальщики продолжили ликвидацию последствий массированной атаки ВС РФ. Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что под ударами находились три района города.

Сейчас сообщается о 10 пострадавших лицах. Также почти 300 абонентов остались без газоснабжения из-за атаки россиян.

Последствия обстрела в Запорожье

На Черниговщине ВС РФ снова обстреляли объект энергетической инфраструктуры области. Глава местной ОВА Вячеслав Чаус указывает, что под комбинированной атакой находился областной центр.

"Чернигов атаковали "шахеды". Есть попадание в одно из предприятий, на месте прилета — пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города — аварийные отключения света", — написал глава ОВА.

Спасатели тушат объект после попадания
ВС РФ атаковали объект энергетики в Чернигове

Чаус добавляет, что в результате атаки в Нежинском районе поврежден дом. Также ВС РФ ударили по одному из предприятий, произошел пожар. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

Под массированной атакой россиян также находилась Винницкая область. Руководительница ОВА Наталья Заболотная отметила, что под атакой в регионе были гражданские объекты.

"В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. По информации по состоянию на сейчас пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте", — написала руководитель областной военной администрации.

В Одесской области сообщалось о звуках взрывов. Глава ОВА Олег Кипер сообщал о работе ПВО в регионе, однако на момент публикации материала подробностей ночной атаки ВС РФ не было.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ атаковали Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами". В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.