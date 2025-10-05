РФ комбіновано атакувала Україну ракетами та дронами: у Львові є загиблі та поранені (фото)

У ніч проти 5 жовтня ЗС РФ здійснили масовий комбінований удар проти енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. У результаті атаки повідомляється про зникнення світла у деяких мікрорайонах Львова та інших міст унаслідок атаки.

Related video

Зокрема, у Львові внаслідок удару постраждав індустріальний парк Sparrow, повідомляє міський голова Андрій Садовий в Telegram.

"У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", — написав очільник Львова.

Також Садовий додав, що внаслідок атаки ЗС РФ на місто в мікрорайонах Рясне та Левандівка зникло світло. Пізніше міський голова Львова відзначив, що наразі "немає підтвердженої інформації" про небезпечні викиди у місті.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що внаслідок атаки ЗС РФ відомо про двох загиблих і двох травмованих. Наразі на місці обстрілюють продовжують працювати профільні служби.

Також відомо, що у львівських складах, які охопило полум’я, зберігалася продукція польської компанії LPP — власника брендів Cropp, House, Sinsay, Reserved та Mohito.

На Львівщині повідомляють про пошкодження приватного сектору Фото: Суспільне

"Суспільне" повідомило, що у селі Лапаївка Львівського району постраждали приватні помешкання. Наразі про постраждалих і загиблих не повідомляється, наразі відбувається оцінка завданих збитків і ліквідація наслідків.

Згодом стало відомо, що львівська міська школа №87 частково залишилися без скла внаслідок атаки. Також повідомляється про вибите скління у кількох багатоквартирних будинках міста.

Наслідки обстрілу в інших регіонах

Під масований удар ЗС РФ потрапила Івано-Франківщина. За словами очільниці місцевої ОВА Світлани Онищук, під атакою перебували об’єкти критичної інфраструктури.

"За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", — написала Онищук.

На Запоріжжі рятувальники та комунальники продовжили ліквідацію наслідків масованої атаки ЗС РФ. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під ударами перебували три райони міста.

Наразі повідомляється про 10 постраждалих осіб. Також майже 300 абонентів залишилися без газопостачання через атаку росіян.

Наслідки обстрілу в Запоріжжі Фото: Іван Федоров

На Чернігівщині ЗС РФ знову обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури області. Глава місцевої ОВА В'ячеслав Чаус указує, що під комбінованою атакою перебував обласний центр.

"Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств, на місці прильоту — пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста — аварійні відключення світла", — написав очільник ОВА.

Рятувальники гасять об'єкт після влучання Фото: ДСНС ЗС РФ атакували об'єкт енергетики в Чернігові Фото: ДСНС

Чаус додає, що внаслідок атаки в Ніжинському районі пошкоджено будинок. Також ЗС РФ ударили по одному із підприємств, сталася пожежа. Наразі займання вже ліквідовано.

Під масованою атакою росіян також перебувала Вінницька область. Очільниця ОВА Наталія Заболотна зазначила, що під атакою в регіоні були цивільні об'єкти.

"Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці", — написала керівниця обласної військової адміністрації.

На Одещині повідомлялося про звуки вибухів. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомляв про роботу ППО в регіоні, однак на момент публікації матеріалу подробиць нічної атаки ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ б'є по Україні "шахедами" та запускає КАБи. З вечора 4 жовтня російські війська запустили у бік України десятки ударних дронів і керованих авіабомб.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ атакували Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами". У місті зранку вперше за тривалий час громадський транспорт не вийшов на маршрути.