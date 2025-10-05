РФ вдарила по об'єктах енергетики України: у трьох областях є знеструмлення, — Міненерго (фото)

Зранку 5 жовтня ЗС РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ціллю атаки були об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

Комбінований удар ЗС РФ спричинив знеструмлення в Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях, йдеться в заяві Міненерго.

"Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі", — повідомлять енергетики.

Міненерго про наслідки атаки ЗС РФ 5 жовтня Фото: Скриншот

Ситуація у Сумській та Чернігівській областях залишається складною, додають у відомстві. Зокрема ЗС РФ знову атакували об'єкти енергетики на Чернігівщині.

"Тут (Чернігівська область — ред.) продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання", — повідомляють в Міненерго.

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч 4 на 5 жовтня росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по території України. ЗС РФ застосували ударні БПЛА, керовані авіабомби та ракети різних типів базування.

Унаслідок атаки постраждала низка регіонів — Львівська, Запорізька, Вінницька, Івано-Франківська й Одеська області. За повідомленнями посадовців, об'єктами атаки стали енергетична та цивільна інфраструктури.