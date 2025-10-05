Во Львовской области РФ убила целую семью: среди погибших был 15-летний ребенок (фото)

Во Львовской области возросло количество жертв и пострадавших после массированной атаки ВС РФ. По сообщению местной прокуратуры, в результате атаки погибла семья в селе Лапаевка Львовского района.

На месте удара разрушен жилой дом, в котором погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летний ребенок, говорится в заявлении Львовской областной прокуратуры.

"В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте", — указывают прокуроры.

Правоохранители добавляют, что на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Глава военной администрации Львовщины Максим Козицкий сообщил, что еще восемь домов в Лапаевке были повреждены из-за вражеского удара.

"В Лапаевке враг попал по жилой застройке. По предварительной информации, в результате удара один дом разрушен, еще восемь — повреждены", — написал руководитель ОВА.

Спасатели тушат пожар Фото: ГСЧС ГСЧС проводят разбор завалов после атаки ВС РФ Фото: ГСЧС

Сейчас количество жертв в области возросло до шести, указывает Козицкий. На месте обстрела находятся профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Впоследствии в ГСЧС Львовской области сообщили, что в селе Лапаевка поврежден ряд объектов. Больше всего повреждений получили в частности жилые дома.

Спасатели ищут людей под завалами Фото: ГСЧС Сейчас деблокированы из-под завалов четыре человека Фото: ГСЧС

"На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим", — указывают в ведомстве.

Впоследствии представитель ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев сообщил журналистам "Суспільне", что спасатели смогли извлечь четырех человек из завалов. Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами после ракетно-дроновой атаки РФ.

Ранее Фокус сообщает о том, что ВС РФ атаковали Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами". В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

Впоследствии стало известно, что РФ комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате атаки исчезло в некоторых микрорайонах Львова, уничтожен склад с вещами, а также о последствиях атаки на гражданские и энергетические объекты.