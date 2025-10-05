На Львівщині РФ вбила цілу сім'ю: серед загиблих була 15-річна дитина (фото)

У Львівській області зросла кількість жертв і постраждалих після масованої атаки ЗС РФ. За повідомленням місцевої прокуратури, в результаті атаки загинула сім'я в селі Лапаївка Львівського району.

На місці удару зруйновано житловий будинок, у якому загинула родина з чотирьох осіб, серед яких — 15-річна дитина, йдеться в заяві Львівської обласної прокуратури.

"Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці", — вказують прокурори.

Правоохоронці додають, що на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Очільник військової адміністрації Львівщини Максим Козицький повідомив, що ще вісім будинків у Лапаївці було =пошкоджено через ворожий удар.

"У Лапаївці ворог поцілив по житловій забудові. За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені", — написав керівник ОВА.

Рятувальники гасять пожежу Фото: ДСНС ДСНС проводять розбір завалів після атаки ЗС РФ Фото: ДСНС

Наразі кількість жертв у області зросла до шести, вказує Козицький. На місці обстрілу перебувають профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Згодом у ДСНС Львівської області повідомили, що в селі Лапаївка пошкоджено низку об'єктів. Найбільше пошкоджень зазнали зокрема житлові будинки.

Рятувальники шукають людей під завалами Фото: ДСНС Наразі деблоковано з-під завалів четверо осіб Фото: ДСНС

"На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим", — вказують у відомстві.

Згодом речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев повідомив журналістам "Суспільне", що рятувальники змогли витягти чотирьох осіб з завалів. Наразі тривають пошуки людей, які могли опинитися під завалами після ракетно-дронової атаки РФ.

Раніше Фокус повідомляє про те, що ЗС РФ атакували Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами". У місті зранку вперше за тривалий час громадський транспорт не вийшов на маршрути.

Згодом стало відомо, що РФ комбіновано атакувала Україну ракетами та дронами. У результаті атаки зникло у деяких мікрорайонах Львова, знищено склад з речами, а також про наслідки атаки на цивільні й енергетичні об'єкти.