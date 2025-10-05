Майже 550 дронів і ракет: в ЗСУ повідомили результати роботи ППО під час масованої атаки

За даними командування, в ніч з 4 на 5 жовтня ЗС РФ здійснили комбінований удар по території України. Загалом ворог використав 549 засобів ураження, а основною ціллю атаки стала Львівська область.

Related video

Атака ЗС РФ передбачала використання ударних БпЛА та дронів-імітаторів, а також ракети повітряного, морського та наземного базування, йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу. Основний напрямок удару — Львівщина", — заявили у військовому відомстві.

Загалом російські війська використали 496 ударних БпЛА різних типів, з яких близько 250 — ударні БпЛА типу "Шахед". Пуски були зафіксовані з наступних локацій — Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (всі — РФ) та Кача (ТОТ Криму).

Щодо використання ракетного озброєння, то, за даними Повітряних сил, ЗС РФ здійснили пуску двох аеробалістичних ракет "Кинджал" з Липецької області РФ, 42 крилатих ракети Х-101 та Іскандер-К, а також 9 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К, а також 6 крилатих ракет "Калібр", — повідомляють Повітряні сили, додаючи, що шість ворожих ракет не досягли своїх цілей та є локаційно втраченими.

Наразі зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих цілей (уламків) на шести локаціях.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ комбіновано атакувала Україну ракетами та дронами. У результаті атаки повідомляється про зникнення світла у деяких мікрорайонах Львова та інших міст унаслідок атаки.

Пізніше стало відомо про зростання кількості жертв нічної атаки РФ. За повідомленням прокуратури Львівської області, в результаті атаки загинула сім'я в селі Лапаївка Львівського району.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по об'єктах української енергетики України. Ціллю атаки були об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.