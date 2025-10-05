"Есть факты": Россия бьет по Украине благодаря разведывательным данным, которые предоставляет Китай, — разведка

Китай предоставляет российским оккупационным войскам спутниковые данные для ракетных ударов по территории Украины.

В частности Пекин предоставляет разведывательные данные и фото, чтобы ВС РФ могли наносить поражения по объектам иностранных инвесторов, сообщил в комментарии "Укринформу" сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", — сказал Александров.

Отмечается, что Служба внешней разведки Украины зафиксировала соответствующие факты сотрудничества Китая и РФ.

В то же время в украинской разведке отказались раскрыть больше деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных, которые передавал Китай россиянам.

Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в завершении российско-украинской войны.

Фокус также писал, что Китай поставляет ВС РФ ударные дроны.