Китай снабжает ВС РФ ударными дронами: Пекин активно копирует "Шахеды", — Reuters (фото)

Китай регулярно снабжает российскую армию дронами-камикадзе. Инженеры из Пекина приезжали в РФ для их испытаний на Ижевском электромеханическом заводе "Купол".

Related video

Китай снабжал войска России беспилотниками, а инженеры из Пекина приезжали для их испытаний. Об этом сообщило агентство Reuters после анализа соответствующих документов и общения с европейскими чиновниками.

Китайские эксперты часто посещали Ижевский электромеханический завод "Купол" со второго квартала 2024 года. В это время предприятие получало партии китайских ударных и разведывательных БПЛА через российского посредника.

"Купол" разрабатывал новый беспилотник "Гарпия-3" в Китае

"Купол" разрабатывал новый беспилотник "Гарпия-3" в Китае при участии местных специалистов. А сейчас уже в РФ китайские инженеры испытывают дроны-камикадзе, критически важные для войны в Украине, рассказали источники агентства.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают о сотрудничестве с Россией в области ударных дронов. Дипломаты уверяют в приверженности Пекина "объективной и справедливой позиции по украинскому кризису".

Китай не предоставлял летальное оружие воюющим сторонам и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения, в том числе дроны, заявили в МИД.

Какие дроны поставлял Китай?

Документы, включая счета-фактуры и банковские выписки, показали, что в 2024 году "Купол" получил более дюжины ударных беспилотников от китайской компании Sichuan AEE. Дроны поставляла российская компания "ТСК Вектор", находящаяся под санкциями США и Европы.

Известно, что завод "Купол" производит тысячи ударных беспилотников "Гарпия" с китайскими комплектующими, включая двигатели. "Гарпия" создана по образцу иранского "Шахеда". Киев заявил, что в Украину ежемесячно прилетает около 500 таких беспилотников.

БПЛА "Гарпия" имеет китайские двигатели Фото: РИА

Присутствие китайских экспертов могут указывать на заинтересованность "Купола" в расширении производства новых моделей беспилотников. Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне уверен, что Китай занял важнейшее место в цепочке военных поставок России.

"Китайские компоненты играют огромную роль, оказывают огромное влияние на российские военные системы… Особенно на дроны", — сказал эксперт.

В одном из корпоративных документов говорится о поставках БПЛА-камикадзе A140, A900, A60, A100 и A200. Их летные испытания проводились на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области России в последнем квартале 2024 года.

Впоследствии китайцы выставили "ТСК Вектор" счет на 700 000 долларов за несколько дронов A200, оснащенных оборудованием для подавления помех, а также за другие товары во втором квартале 2025 года.

Специалисты "Купола" испытали также беспилотник HW52V от китайского производителя Hunan Haotianyi в третьем квартале прошлого года. Дрон с вертикальным взлетом и посадкой может использоваться для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также в качестве ударного беспилотника.

В заключительном письме, в котором описывался визит китайских экспертов в третьем квартале 2025 года, говорилось о работе над новым беспилотником GA-21. Европейские чиновники считают его копией иранского Shahed-107.

Напомним, военные из Китая недавно представили ударный дрон, созданный на базе списанного истребителя J-6. У Пекина осталось около 3 000 данных самолетов.

В сентябре китайские специалисты представили проект БПЛА "летающее крыло". Аппарат имеет два реактивных двигателя.