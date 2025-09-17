В Китае показали новый дрон типа "летающее крыло": на что этот "зверь" способен (фото)

В сети засветился новый китайский проект БпЛА типа "летающее крыло" с двумя реактивными двигателями. Подробностей пока мало, но ожидается, что новый дрон покажут на авиасалоне Changchun Air Show в сентябре.

Фотографии нового дрона появились в сети накануне, пишет The War Zone. Скорее всего, снимки были сделаны совсем недавно в городе Чанчунь провинции Цзилинь.

Эксперты отмечают, что пока, судя по фото, дрон больше похож на опытный образец, чем на макет. С одной стороны он украшен логотипом Китайской академии наук, а в центре корпуса у него имеется заметный горб, к которому по бокам прилегают воздухозаборники. Можно рассмотреть и два отдельных выхлопных отверстия. Наличие воздухозаборников и выхлопных отверстий может указывать на двигатели, расположенные в верхней полусфере центрального корпуса.

Конструкция ядра с двумя двигателями, расположенными относительно высоко по обе стороны от центра корпуса, позволит увеличить рабочее пространство в середине, допускают специалисты. Такое пространство потенциально можно переоборудовать для размещения различной полезной нагрузки, включая дополнительный запас топлива, датчики, системы связи и/или даже отсек вооружения.

Правда, пока до конца неясно, какие функции и задачи может выполнять этот проект, и станет ли он чем-то большим, чем просто экспериментальным летательным аппаратом. Вообще, проекты типа "летающее крыло" – это лишь часть постоянно расширяющегося спектра беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемых в Китае.

Также стало известно, что США отправят в Украину новейшие ИИ-дроны, работающие в роях. До конца 2025 года американо-немецкий стартап Auterion передаст Украине 33 тысячи своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом в рамках контракта с Пентагоном.

Еще сообщалось, что дроны будут атаковать ВС РФ без операторов. В частности, украинский стартап Swarmer, который разрабатывает решения на основе ИИ для автономности беспилотников, привлек 15 млн долларов от американских инвесторов.