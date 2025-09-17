У Китаї показали новий дрон типу "літаюче крило": на що цей "звір" здатний (фото)

У мережі засвітився новий китайський проект БпЛА типу "літаюче крило" з двома реактивними двигунами. Подробиць поки мало, але очікується, що новий дрон покажуть на авіасалоні Changchun Air Show у вересні.

Фотографії нового дрона з'явилися в мережі напередодні, пише The War Zone. Найімовірніше, знімки були зроблені зовсім недавно в місті Чанчунь провінції Цзілінь.

Експерти зазначають, що поки, судячи з фото, дрон більше схожий на дослідний зразок, ніж на макет. З одного боку він прикрашений логотипом Китайської академії наук, а в центрі корпусу у нього є помітний горб, до якого з боків прилягають повітрозабірники. Можна розглянути і два окремі вихлопні отвори. Наявність повітрозабірників і вихлопних отворів може вказувати на двигуни, розташовані у верхній півсфері центрального корпусу.

Конструкція ядра з двома двигунами, розташованими відносно високо по обидва боки від центру корпусу, дасть змогу збільшити робочий простір у середині, припускають фахівці. Такий простір потенційно можна переобладнати для розміщення різного корисного навантаження, включно з додатковим запасом палива, датчиками, системами зв'язку та/або навіть відсіком озброєння.

Щоправда, поки що до кінця незрозуміло, які функції та завдання може виконувати цей проєкт, і чи стане він чимось більшим, ніж просто експериментальним літальним апаратом. Взагалі, проєкти типу "літаюче крило" — це лише частина постійно розширюваного спектра безпілотних літальних апаратів, що розробляються в Китаї.

Також стало відомо, що США відправлять в Україну новітні ШІ-дрони, що працюють у роях. До кінця 2025 року американо-німецький стартап Auterion передасть Україні 33 тисячі своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом у рамках контракту з Пентагоном.

Ще повідомлялося, що дрони атакуватимуть ЗС РФ без операторів. Зокрема, український стартап Swarmer, який розробляє рішення на основі ШІ для автономності безпілотників, залучив 15 млн доларів від американських інвесторів.