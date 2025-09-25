Китай постачає ЗС РФ ударні дрони: Пекін активно копіює "Шахеди", — Reuters (фото)

Китай регулярно постачає російську армію дронами-камікадзе. Інженери з Пекіна приїжджали в РФ для їх випробувань на Іжевському електромеханічному заводі "Купол".

Related video

Китай постачав війська Росії безпілотниками, а інженери з Пекіна приїжджали для їхніх випробувань. Про це повідомило агентство Reuters після аналізу відповідних документів і спілкування з європейськими чиновниками.

Китайські експерти часто відвідували Іжевський електромеханічний завод "Купол" з другого кварталу 2024 року. У цей час підприємство отримувало партії китайських ударних і розвідувальних БПЛА через російського посередника.

"Купол" розробляв новий безпілотник "Гарпія-3" в Китаї

"Купол" розробляв новий безпілотник "Гарпія-3" в Китаї за участю місцевих фахівців. А зараз уже в РФ китайські інженери випробовують дрони-камікадзе, критично важливі для війни в Україні, розповіли джерела агентства.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нічого не знають про співпрацю з Росією в галузі ударних дронів. Дипломати запевняють у прихильності Пекіна "об'єктивній і справедливій позиції щодо української кризи".

Китай не надавав летальну зброю воюючим сторонам і суворо контролював експорт товарів подвійного призначення, зокрема дронів, заявили в МЗС.

Які дрони постачав Китай?

Документи, включно з рахунками-фактурами і банківськими виписками, засвідчили, що 2024 року "Купол" отримав понад дюжину ударних безпілотників від китайської компанії Sichuan AEE. Дрони постачала російська компанія "ТСК Вектор", що перебуває під санкціями США і Європи.

Відомо, що завод "Купол" виробляє тисячі ударних безпілотників "Гарпія" з китайськими комплектуючими, включно з двигунами. "Гарпія" створена за зразком іранського "Шахеда". Київ заявив, що в Україну щомісяця прилітає близько 500 таких безпілотників.

БПЛА "Гарпія" має китайські двигуни Фото: РИА

Присутність китайських експертів може вказувати на зацікавленість "Купола" в розширенні виробництва нових моделей безпілотників. Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні, впевнений, що Китай посів найважливіше місце в ланцюжку військових поставок Росії.

"Китайські компоненти відіграють величезну роль, мають величезний вплив на російські військові системи... Особливо на дрони", — сказав експерт.

В одному з корпоративних документів йдеться про постачання БПЛА-камікадзе A140, A900, A60, A100 і A200. Їхні льотні випробування проводилися на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії в останньому кварталі 2024 року.

Згодом китайці виставили "ТСК Вектор" рахунок на 700 000 доларів за кілька дронів A200, оснащених обладнанням для придушення перешкод, а також за інші товари у другому кварталі 2025 року.

Фахівці "Купола" випробували також безпілотник HW52V від китайського виробника Hunan Haotianyi у третьому кварталі минулого року. Дрон із вертикальним зльотом і посадкою може використовуватися для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також як ударний безпілотник.

У прикінцевому листі, в якому описувався візит китайських експертів у третьому кварталі 2025 року, йшлося про роботу над новим безпілотником GA-21. Європейські чиновники вважають його копією іранського Shahed-107.

Нагадаємо, військові з Китаю нещодавно представили ударний дрон, створений на базі списаного винищувача J-6. У Пекіна залишилося близько 3 000 цих літаків.

У вересні китайські фахівці представили проект БПЛА "літаюче крило". Апарат має два реактивні двигуни.