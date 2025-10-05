"Є факти": Росія б'є по Україні завдяки розвідувальним даним, які надає Китай, — розвідка

Китай надає російським окупаційним військам супутникові дані для ракетних ударів по території України.

Related video

Зокрема Пекін надає розвідувальні дані та фото, щоб ЗС РФ могли завдавати уражень по об'єктах іноземних інвесторів, повідомив в коментарі "Укрінформу" співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", — сказав Александров.

Зазначається, що Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала відповідні факти співпраці Китаю та РФ.

Водночас в українській розвідці відмовилися розкрити більше деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних, що передавав Китай росіянам.

Нагадаємо, 24 вересня Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у завершенні російсько-української війни.

Фокус також писав, що Китай постачає ЗС РФ ударні дрони.