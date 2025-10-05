Росія модернізувала "Шахеди": тепер оператор може керувати ними в реальному часі (відео)

Нова версія дронів, які активно використовує Росія, отримала функцію дистанційного керування під час польоту. Це означає, що оператори можуть змінювати завдання дрона вже після його запуску, роблячи атаки менш передбачуваними.

Оновлена версія дронів-камікадзе "Шахед" тепер здатна змінювати цілі вже під час польоту. Про це повідомив військовий оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков у ефірі Київ24.

За його словами, йдеться про модифікацію МС-236, яку створили з можливістю дистанційного управління дроном у реальному часі.

"Оператор може під час польоту не лише коригувати напрямок, а й повністю змінювати ціль, скасувати атаку або спрямувати апарат на резервний об’єкт", — пояснив Кушніков.

Він також зазначив, що виявити нові "Шахеди" складніше, адже візуально вони майже не відрізняються від попередніх моделей.

