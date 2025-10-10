Росіяни атакують Україну "Шахедами" з онлайн-керуванням: "Флеш" розкрив деталі (фото)

Російська армія атакує Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" з онлайн-керуванням. Зокрема ворог застосовує такі дрони для атак на українську залізницю.

"Шахед" з онлайн-керуванням росіяни запустили під час атак на залізницю на Ніжинській дільниці у Чернігівській області. Про це розповів український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Експерт показав, який вигляд має "Шахед" з онлайн-керуванням. За його словами, на це вказує антена на хвості безпілотника, а також камера, зафіксована спереду. Саме такий дрон атакував залізницю на Чернігівщині.

"Бачите на "Шахеді" антену на хвості і камеру спереду? Це "Шахед" з онлайн-керуванням, який сьогодні атакував залізницю на Ніжинській ділянці", — розповів Сергій "Флеш".

Сергій "Флеш" | "Шахед" з онлайн-керуванням

Сергій "Флеш" також пояснив, як працювали росіяни, атакуючи залізничний об'єкт. Він зазначив, що оператор "заходив" на ціль багато разів з метою оптимально завдати удару.

"Великий неповороткий ФПВ з бойовою частиною 50 кілограм, керований з РФ", — додав експерт.

Варто зазначити, що росіяни атакували Ніжин на Чернігівщині 8 жовтня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру, об’єкти енергетики та складські приміщення, повідомив міський голова Олександр Кодола.

Про те, що росіяни модернізували "Шахеди", повідомляв також військовий оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков у ефірі Київ24. За його словами, тепер російські дрони мають функцію дистанційного керування під час польоту, що дозволяє керувати ними в режимі реального часу.

Нагадаємо, 9 жовтня Telegram-канал "Міни та кава з канапками" опублікував фотографії "Шахедів" з новою бойовою частиною.

Також 9 жовтня підполковник 3-го армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін у коментарі для Telegram-каналу "Труха" розповів, як російські "Шахеди" тепер вміють ухилятися від українських дронів-перехоплювачів.