Російські "Шахеди" отримали нову бойову частину: в чому її особливість (фото)

В Україні помітити дрон «Шахед» (Герань-2), оснащений бойовою частиною (БЧ) з рідкою запальною сумішшю червоно-коричневого кольору.

У носовій частині "Шахеда" також виявлено додатковий заряд запальної суміші, поміщений у ємність, яка використовується як паливний бак у БПЛА типу "Гербера". Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Міни та кава з канапками".

Уламки "Шахеда"

На новій БЧ немає маркування, однак автор каналу припускає, що згадана запальна суміш являє собою напалм. Судячи із маркування самого борту безпілотника, загальна маса бойової частини становить близько 90 кг.

Ще одна згадана особливість знахідки — нестандартний спосіб ініціації БЧ. Розривний заряд складається з ОФБЧ-2 з підривачем УЗ-2.

"Висновок: противник пробує комбінувати запальні заряди з фугасними/осколковими елементами — зброя спрямована на максимальне ураження та підвищення вогневого ефекту. Будьте обережні з виявленими підозрілими об’єктами — не чіпайте, фіксуйте відстань і викликайте фахівців", — підсумував автор.

Нагадаємо, ЗС РФ запустили по території Україні ударний дрон "Шахед", оснащений загадковим ящиком.

Фокус також повідомляв, що росіяни тепер використовують "Шахеди" з камерами та функцією радіокерування.