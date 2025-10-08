Росіяни запускають по Україні три типи "Шахедів": чим вони відрізняються (фото)

Збройні сили Російської Федерації використовують для обстрілів України щонайменше три моделі дронів «Шахед», які мають різне співвідношення іноземних компонентів.

Окрім класичного "Шахеда" іранського виробництва, експерти виділяють "Шахед" Alabuga та "Шахед" Izhevsk. Відповідні дані опублікував перший заступник Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі X.

За словами представника МЗС, всі три "Шахеди" є рівноцінними з точки зору бойового застосування. Однак вони оснащені компонентами різного походження.

Стандартний "Шахед" Фото: Сергей Кислица / Twitter

Так, звичайний іранський "Шахед" включає 105 імпортних компонентів, з яких 40 американського походження. Цей БПЛА має класичне компонування та якісніший корпус.

"Шахед" Alabuga Фото: Сергей Кислица / Twitter

Варіант Alabuga вирізняється найбільшою кількістю іноземних компонентів — 294. Експерти нарахували 120 деталей, виготовлених у Китаї та Тайвані, також 100 компонентів із США. Ці БПЛА використовують процесори, мікроконтролери, аналого-цифрові перетворювачі та інші високотехнологічні елементи.

"По суті, це збірка на імпортній електроніці з мінімальними змінами конструкції. Характерна ознака — спроби інтегрувати російські корпусні та допоміжні елементи, але критична електроніка залишається іноземною", — зазначив Кислиця

"Шахед" Izhevsk Фото: Сергей Кислица / Twitter

Своєю чергою російська модифікація Izhevsk отримала 112 імпортних компонентів. Такі "Шахеди" мають більш "економну" конструкцію та включають більше локалізованих деталей. До прикладу, вони використовують російський навігаційний модуль.

"Можна розглядати як спробу Росії перейти до власної адаптації з меншим рівнем залежності від імпорту, але без критичної електроніки все одно не обходиться", — зауважив перший заступник українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, в Україні помітили російський "Шахед", оснащений новим невідомим компонентом у формі коробки.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ запускають "Шахеди" на радіокеруванні, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.