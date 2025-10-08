Россияне запускают по Украине три типа "Шахедов": чем они отличаются (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации используют для обстрелов Украины по меньшей мере три модели дронов "Шахед", которые имеют разное соотношение иностранных компонентов.

Кроме классического "Шахеда" иранского производства, эксперты выделяют "Шахед" Alabuga и "Шахед" Izhevsk. Соответствующие данные опубликовал первый заместитель Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсети X.

По словам представителя МИД, все три "Шахеды" являются равноценными с точки зрения боевого применения. Однако они оснащены компонентами разного происхождения.

Стандартный "Шахед" Фото: Сергей Кислица / Twitter

Так, обычный иранский "Шахед" включает 105 импортных компонентов, из которых 40 американского происхождения. Этот БПЛА имеет классическую компоновку и более качественный корпус.

"Шахед" Алабуга Фото: Сергей Кислица / Twitter

Вариант Alabuga отличается наибольшим количеством иностранных компонентов — 294. Эксперты насчитали 120 деталей, изготовленных в Китае и Тайване, также 100 компонентов из США. Эти БПЛА используют процессоры, микроконтроллеры, аналого-цифровые преобразователи и другие высокотехнологичные элементы.

"По сути, это сборка на импортной электронике с минимальными изменениями конструкции. Характерный признак — попытки интегрировать российские корпусные и вспомогательные элементы, но критическая электроника остается иностранной", — отметил Кислица

"Шахед" Ижевск Фото: Сергей Кислица / Twitter

В свою очередь российская модификация Izhevsk получила 112 импортных компонентов. Такие "Шахеды" имеют более "экономную" конструкцию и включают больше локализованных деталей. К примеру, они используют российский навигационный модуль.

"Можно рассматривать как попытку России перейти к собственной адаптации с меньшим уровнем зависимости от импорта, но без критической электроники все равно не обходится", — отметил первый заместитель украинского дипломатического ведомства.

Напомним, в Украине заметили российский "Шахед", оснащенный новым неизвестным компонентом в форме коробки.

Фокус также сообщал, что ВС РФ запускают "Шахеды" на радиоуправлении, которые особенно угрожают железнодорожной инфраструктуре.