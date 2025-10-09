Российские "Шахеды" получили новую боевую часть: в чем ее особенность (фото)
В Украине заметили дрон "Шахед" (Герань-2), оснащенный боевой частью (БЧ) с жидкой зажигательной смесью красно-коричневого цвета.
В носовой части "Шахеда" также обнаружен дополнительный заряд зажигательной смеси, помещенный в емкость, которая используется как топливный бак в БПЛА типа "Гербера". Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Мины и кофе с бутербродами".
На новой БЧ нет маркировки, однако автор канала предполагает, что упомянутая зажигательная смесь представляет собой напалм. Судя по маркировке самого борта беспилотника, общая масса боевой части составляет около 90 кг.Важно
Еще одна упомянутая особенность находки — нестандартный способ инициации БЧ. Разрывной заряд состоит из ОФБЧ-2 с взрывателем УЗ-2.
"Вывод: противник пробует комбинировать зажигательные заряды с фугасными/осколочными элементами — оружие направлено на максимальное поражение и повышение огневого эффекта. Будьте осторожны с обнаруженными подозрительными объектами — не трогайте, фиксируйте расстояние и вызывайте специалистов", — подытожил автор.
Напомним, ВС РФ запустили по территории Украины ударный дрон "Шахед", оснащенный загадочным ящиком.
Фокус также сообщал, что россияне теперь используют "Шахеды" с камерами и функцией радиоуправления.