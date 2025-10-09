Российские "Шахеды" получили новую боевую часть: в чем ее особенность (фото)

В Украине заметили дрон "Шахед" (Герань-2), оснащенный боевой частью (БЧ) с жидкой зажигательной смесью красно-коричневого цвета.

Related video

В носовой части "Шахеда" также обнаружен дополнительный заряд зажигательной смеси, помещенный в емкость, которая используется как топливный бак в БПЛА типа "Гербера". Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Мины и кофе с бутербродами".

Обломки "Шахеда" Фото: Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Telegram Обломки "Шахеда" Обломки "Шахеда" Фото: Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Telegram

На новой БЧ нет маркировки, однако автор канала предполагает, что упомянутая зажигательная смесь представляет собой напалм. Судя по маркировке самого борта беспилотника, общая масса боевой части составляет около 90 кг.

Важно

Россияне запускают по Украине три типа "Шахедов": чем они отличаются (фото)

Еще одна упомянутая особенность находки — нестандартный способ инициации БЧ. Разрывной заряд состоит из ОФБЧ-2 с взрывателем УЗ-2.

"Вывод: противник пробует комбинировать зажигательные заряды с фугасными/осколочными элементами — оружие направлено на максимальное поражение и повышение огневого эффекта. Будьте осторожны с обнаруженными подозрительными объектами — не трогайте, фиксируйте расстояние и вызывайте специалистов", — подытожил автор.

Напомним, ВС РФ запустили по территории Украины ударный дрон "Шахед", оснащенный загадочным ящиком.

Фокус также сообщал, что россияне теперь используют "Шахеды" с камерами и функцией радиоуправления.