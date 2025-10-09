"Шахеди" тепер вміють ухилятися від українських дронів-перехоплювачів: Жорін пояснив, що придумали росіяни

Росіяни швидко реагують та адаптуються до ситуації на війні, й невдовзі після поширення відеороликів з кадрами, як українські БпЛА-перехоплювачі збивають російські ударні дрони типу "Шахед" придумали, як обходити загрози.

Російські "Шахеди" тепер здатні ухилятися від українських дронів-перехоплювачів, що можливо завдяки примітивним китайським датчикам. Ті фіксують та реагують на будь-які безпілотники поблизу. Про це розповів підполковник 3-го армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін (позивний "Мосе") у коментарі для Telegram-каналу "Труха".

За словами військового, росіяни, попри демонстрацію жорстокості та прямолінійності у застосуванні власної піхоти на полі бою, іноді адаптуються до викликів на війні швидше, ніж українські військові. Так трапилося, наприклад, із появою українських дронів-перехоплювачів "Шахедів".

"Ми виклали відео про те, як збиваємо дронами їхні "Шахеди": через два тижні на "Шахедах" з’явилися звичайні примітивні китайські датчики, що фіксують поруч (просто, як фотофіксатор) будь-який дрон, через що "Шахед" різко змінює висоту", — розповів Максим Жорін.

Через те, що жоден безпілотник не може так різко змінювати висоту, дрон не може уразити ворожу ціль у небі.

"Це говорить про те, що вони адаптуються", — додав військовий.

Він також наголосив, що українській армії також необхідно швидко адаптуватися до ситуації й впроваджувати потрібні зміни.

Росіяни скопіювали український БпЛА-перехоплювач

Про те, що росіяни швидко адаптуються до ситуації, свідчить також поява нового безпілотника, який у Росії заявили як дрон-перехоплювач для знищення повітряних цілей. При цьому концептуально новий дрон подібний на український безпілотник-перехоплювач Sting. Відповідний відеоролик виклали 8 жовтня у Telegram-каналі науково‑виробничого центру РФ "НПЦ БАСиРТК".

Експерти "Мілітарного" розповіли, що росіяни могли запозичити рішення з українських зразків розробки для створення власного БпЛА-перехоплювача. Однак технічні характеристики дрона наразі у РФ не розкривають.

Зазначимо, що 8 жовтня перший заступник Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця показав кадри трьох типів "Шахедів", якими росіяни атакують Україну.

Нагадаємо, 7 жовтня український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ запускають по Україні ударний дрон типу "Шахед", оснащений новим невідомим компонентом.