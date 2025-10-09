"Шахеды" теперь умеют уклоняться от украинских дронов-перехватчиков: Жорин объяснил, что придумали россияне

Россияне быстро реагируют и адаптируются к ситуации на войне, и вскоре после распространения видеороликов с кадрами, как украинские БпЛА-перехватчики сбивают российские ударные дроны типа "Шахед" придумали, как обходить угрозы.

Российские "Шахеды" теперь способны уклоняться от украинских дронов-перехватчиков, что возможно благодаря примитивным китайским датчикам. Те фиксируют и реагируют на любые беспилотники поблизости. Об этом рассказал подполковник 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин (позывной "Мосе") в комментарии для Telegram-канала "Труха".

По словам военного, россияне, несмотря на демонстрацию жестокости и прямолинейности в применении собственной пехоты на поле боя, иногда адаптируются к вызовам на войне быстрее, чем украинские военные. Так случилось, например, с появлением украинских дронов-перехватчиков "Шахедов".

"Мы выложили видео о том, как сбиваем дронами их "Шахеды": через две недели на "Шахедах" появились обычные примитивные китайские датчики, фиксирующие рядом (просто, как фотофиксатор) любой дрон, из-за чего "Шахед" резко меняет высоту", — рассказал Максим Жорин.

Из-за того, что ни один беспилотник не может так резко менять высоту, дрон не может поразить вражескую цель в небе.

"Это говорит о том, что они адаптируются", — добавил военный.

Он также отметил, что украинской армии также необходимо быстро адаптироваться к ситуации и внедрять необходимые изменения.

Россияне скопировали украинский БпЛА-перехватчик

О том, что россияне быстро адаптируются к ситуации, свидетельствует также появление нового беспилотника, который в России заявили как дрон-перехватчик для уничтожения воздушных целей. При этом концептуально новый дрон похож на украинский беспилотник-перехватчик Sting. Соответствующий видеоролик выложили 8 октября в Telegram-канале научно-производственного центра РФ "НПЦ БАСиРТК".

Эксперты "Милитарного" рассказали, что россияне могли позаимствовать решения из украинских образцов разработки для создания собственного БпЛА-перехватчика. Однако технические характеристики дрона пока в РФ не раскрывают.

Отметим, что 8 октября первый заместитель Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица показал кадры трех типов "Шахедов", которыми россияне атакуют Украину.

Напомним, 7 октября украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ВС РФ запускают по Украине ударный дрон типа "Шахед", оснащенный новым неизвестным компонентом.