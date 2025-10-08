ЗС РФ вдарили 12 "шахедами" по залізничному ешелону: частина Ніжина без світла, рух потягів обмежено

Вночі 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Ніжин Чернігівської області. Унаслідок ударів пошкоджено залізничну інфраструктуру, об’єкти енергетики та складські приміщення, однак, за попередніми даними, жертв серед цивільних немає.

За інформацією міського голови Ніжина Олександра Кодоли, ворог застосував 12 безпілотників типу "Шахед", які були спрямовані по товарному ешелону на перегоні Носівка–Ніжин. Внаслідок ударів зруйновано ділянку колії сполученням Ніжин–Київ, через що рух поїздів у цьому напрямку тимчасово призупинено. Потяги з Києва наразі курсують лише до станції Носівка.

Крім того, зафіксовано влучання по одному з енергетичних об’єктів міста, що призвело до аварійного відключення електропостачання в окремих районах. Також зазнала руйнувань складська інфраструктура "Укрзалізниці", де виникла масштабна пожежа на даху будівлі.

Публікація Олександра Кодоли на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Мер зазначив, що після відбою повітряної тривоги комунальні служби негайно розпочали ремонтно-відновлювальні роботи.

"Це була важка ніч, але інформації про постраждалих громадян наразі немає. Ворог намагається посіяти паніку і зупинити наше життя, але йому це не вдасться", — наголосив Кодола.

Місцева влада закликала мешканців дотримуватися сигналів повітряної тривоги, залишатися в безпечних місцях і з розумінням ставитися до можливих перебоїв у електропостачанні та графіку руху поїздів.

ЗС РФ атакували Чернігівщину 8 жовтня — що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня російські дрони атакували кілька населених пунктів Чернігівської області. Найбільше постраждали Семенівська та Ніжинська громади — пошкоджено інфраструктуру, є поранений.

За даними голови Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, у селі Чорний Ріг ударний дрон поцілив в автомобіль дорожників. 56-річний водій отримав важкі поранення та госпіталізований, транспорт згорів. Напередодні ввечері дрон "Молнія" влучив у будинок у селі Жадове, знищивши його та авто поруч — постраждала 70-річна жінка.

Місцеві ресурси повідомляли про влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Прилуках і Чернігові, що спричинило перебої з електропостачанням. За даними "Чернігівобленерго", на Ніжинщині без світла залишилися понад 4,5 тисячі споживачів, ремонтні роботи тривають.

Через пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів, зокрема на напрямках Київ–Суми, Харків, Львів та Ужгород. Частину приміських рейсів між Ніжином, Носівкою та Києвом скасовано.

Нагадаємо, що компанія Yofi!, яка спеціалізується на виробництві хумусу, фалафелю та бабаганушу, повідомила про ракетний удар по своєму заводу. Постраждалих немає, проте виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.

Також Фокус писав, що ввечері 7 жовтня російські війська завдали масованого удару ударними дронами по Кривому Рогу та його передмістям, внаслідок чого у місті пролунав ряд вибухів. Також під обстріл потрапило селище Радушне.