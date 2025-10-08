Росіяни лишили українців без хумусу: ЗС РФ вдарили ракетою по виробництву Yofi!

Компанія Yofi!, яка виробляє хумус, фалафель та бабагануш, повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по їх заводу. Ніхто не постраждав, але виробництво серйозно пошкоджене.

"Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання", - повідомили в компанії та зауважили, що вони змушені тимчасово призупинити постачання.

В компанії Yofi! повідомили, що російська ракета пошкодила їх виробництво Фото: Соцмережi

В Yofi! Розповіли, що почали виробництво у 2010 році і за 15 років створили абсолютно унікальну лінійку продукції, яку "полюбили мільйони українців у всіх регіонах нашої країни".

Але нині вони змушені щонайменше місяць перерви на те, щоб відновити виробництво.

"Ми плануємо повернутися на полиці магазинів вже через місяць! Зовсім скоро ми знову будемо тішити вас найсмачнішим хумусом Yofi! Слідкуйте за нашими новинами — ми повідомимо, коли повертаємося. До швидкої зустрічі в магазинах країни!", - написали виробники в соцмережах.

В коментарях компанії висловили підтримку Фото: Соцмережi

В коментарях покупці висловили підтримку та зауважили, що вже продукція компанії почала зникати із магазинів, але вони не розуміли причину.

Кліенти повідомили, що хумус Yofi! почав зникати з поличок Фото: Соцмережi

Судячи із сайту Yofi! їх виробництво знаходиться у Святошинському районі в промзоні.

Нагадаємо, з 3 жовтня росіяни почали атаки по Шостці на Сумщині. Нині ситуація в Шостці та громаді залишається надзвичайно складною — більшість місцевих жителів позбавлені електроенергії та газу через атаки ЗС РФ, а воду подають за графіком.

А в ніч на 8 жовтня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг і передмістя ударними безпілотниками: у місті пролунала серія вибухів. Під ударом також опинилося селище міського типу Радушне.