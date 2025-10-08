Россияне оставили украинцев без хумуса: ВС РФ ударили ракетой по производству Yofi!

Компания Yofi, которая производит хумус, фалафель и бабагануш, сообщила, что россияне нанесли ракетный удар по их заводу. Никто не пострадал, но производство серьезно повреждено.

"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал — люди успели выйти за 20 минут до попадания", — сообщили в компании и отметили, что они вынуждены временно приостановить поставки.

В компании Yofi! сообщили, что российская ракета повредила их производство Фото: Соцсети

В Yofi! рассказали, что начали производство в 2010 году и за 15 лет создали абсолютно уникальную линейку продукции, которую "полюбили миллионы украинцев во всех регионах нашей страны".

Но сейчас они вынуждены минимум месяц перерыва на то, чтобы возобновить производство.

"Мы планируем вернуться на полки магазинов уже через месяц! Совсем скоро мы снова будем радовать вас самым вкусным хумусом Yofi! Следите за нашими новостями — мы сообщим, когда возвращаемся. До скорой встречи в магазинах страны!", — написали производители в соцсетях.

В комментариях компании выразили поддержку Фото: Соцсети

В комментариях покупатели выразили поддержку и отметили, что уже продукция компании начала исчезать из магазинов, но они не понимали причину.

Клиенты сообщили, что хумус Yofi! начал исчезать с полочек Фото: Соцсети

Судя по сайту Yofi! их производство находится в Святошинском районе в промзоне.

Напомним, с 3 октября россияне начали атаки по Шостке на Сумщине. Сейчас ситуация в Шостке и громаде остается чрезвычайно сложной — большинство местных жителей лишены электроэнергии и газа из-за атак ВС РФ, а воду подают по графику.

А в ночь на 8 октября российская армия массированно атаковала Кривой Рог и пригород ударными беспилотниками: в городе прогремела серия взрывов. Под ударом также оказался поселок городского типа Радушное.