РФ вночі масовано атакувала Україну: під ударом була інфраструктура, є постраждалі (фото)

У ніч на 8 жовтня російські дрони-камікадзе атакували кілька областей України. Внаслідок ударів у Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях постраждали люди, виникли пожежі, зазнали пошкоджень будівлі та об’єкти критичної інфраструктури, а рух потягів у деяких напрямках тимчасово ускладнено.

Related video

Як зазначив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, уночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг Семенівської громади ударний дрон РФ атакував автомобіль приватного підприємства, яке виконувало ремонт дорожнього покриття.

Унаслідок удару 56-річний водій отримав численні осколкові поранення кінцівок і живота, перелом передпліччя та контузію. Його госпіталізували до Корюківської центральної міської лікарні. Автомобіль повністю згорів унаслідок пожежі.

Наслідки нічної атаки на Чернігівщині Фото: Facebook Наслідки нічної атаки на Чернігівщині Фото: Facebook

Також увечері 7 жовтня ворог атакував село Жадове тієї ж громади. Дрон-камікадзе типу "Молнія" влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Знищено будівлю та автомобіль, що стояв поруч. За медичною допомогою звернулася 70-річна жінка.

Місцеві телеграм-канали повідомляли також про заграву в Чернігові та ймовірне влучання у критичну інфраструктуру в Прилуках.

"Попередньо, РФ атакувала критичну інфраструктуру. В області спостерігаються перебої з електропостачанням, найбільше — у Прилуках", — зазначається в повідомленнях.

Згодом інформаційний канал АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що Ніжинщина знову потрапила під приціл — влучання в енергетичний об’єкт залишило понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання, а відновлювальні роботи тривають/

Пубілкація АТ "Чернігівобленерго" у Telegram Фото: Скриншот

Крім того, за інформацією "Укрзалізниці", через нічну атаку ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Частину рейсів між Києвом, Сумами, Харковом, Львовом та Ужгородом тимчасово перенаправлено іншими маршрутами, а деякі приміські поїзди між Ніжином, Носівкою та Києвом — скасовано. Регіональні рейси з Конотопа до Фастова та у зворотному напрямку курсують за зміненим графіком.

Наслідки нічної атаки у Черкаській області

Окрім цього, у ніч на 8 жовтня Черкаська область знову опинилася під ударом російських дронів-камікадзе. У Черкасах та поблизу міста кілька разів пролунали вибухи, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Перші сигнали повітряної тривоги пролунали о 21:13 у Золотоніському та Черкаському районах. Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударних безпілотників. Уже о 21:45 тривогу оголосили й на території Звенигородського району.

Близько 23:41 керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку у Черкаському районі. Невдовзі мешканці міста та навколишніх сіл почули вибухи.

Після опівночі тривога поширилася на Уманський район — сигнал пролунав о 00:49. Звуки вибухів біля Черкас журналісти "Суспільного" також фіксували близько 01:50 та 02:10.

Станом на ранок керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що минула ніч в області пройшла під тривогою. Сили та засоби ППО знешкодили 15 російських БпЛА. Люди не постраждали, руйнувань від уламків, за попередніми даними, немає. Обстеження території триває.

ЗС РФ атакували Дніпропетровську область — подробиці

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у ніч на 8 жовтня регіон зазнав серії ударів з боку російських військ.

Перші удари припали на Зеленодольську громаду Криворізького району, після чого ворог масовано застосував безпілотники проти Новопільської громади. Внаслідок атак постраждали двоє людей — жінка та чоловік, їх госпіталізували у середньому стані тяжкості. Також сталися пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, і зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури.

ЗС РФ атакували Дніпропетровську область Фото: Дніпропетровська ОДА ЗС РФ атакували Дніпропетровську область Фото: Дніпропетровська ОДА

На Нікопольщині обстріли охопили місто Нікополь та Марганець. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та FPV-дрони. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей — 18-річна дівчина та чоловіки 26 і 45 років, усіх госпіталізовано. Пошкоджено підприємство, релігійну будівлю, близько півтора десятка приватних будинків, п’ятиповерхівку, три господарські споруди, шість автомобілів і газогін. Пожежу, що виникла після ударів, загасили.

У Синельниківському районі під атакою опинилися Межівська та Покровська громади. Ворожі дрони спричинили займання на балконі багатоквартирного будинку, пожежу ліквідували. Один приватний будинок частково зруйновано, ще шість зазнали пошкоджень. Загалом, сили протиповітряної оборони збили над Дніпровщиною 29 ворожих безпілотників.

Обстріли РФ на Херсонщині — є поранені

Ба більше, як зазначають на сторінці Херсонської міської ради у Facebook, у ніч та вечір 7–8 жовтня російські обстріли спричинили поранення кільком мешканцям міста.

Близько 06:15 у Дніпровському районі 64-річну жінку доставили до лікарні після того, як по ній скинули вибухівку з російського дрона. Медики діагностували мінно-вибухову травму та численні осколкові поранення, їй надають всю необхідну допомогу.

Ввечері 7 жовтня ворог повторно атакував Дніпровський район. До лікарні звернувся 39-річний чоловік із мінно-вибуховою травмою та відкритою раною лівого передпліччя. Йому надали допомогу, лікування продовжуватиметься амбулаторно.

Близько 23:30 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. До медзакладу госпіталізували 65-річну жінку, яка отримала вибухову травму та осколкове поранення, перебуваючи у власному будинку. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

БПЛА РФ атакували Сумщину — що відомо

Також, як повідомляють у Ворожбянській міській раді, вночі 8 жовтня російські війська атакували Сумщину, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед".

Удар припав на одне з промислових підприємств громади, постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Місцева влада закликає жителів, у кого пошкоджені житлові будинки, повідомляти про це на лінію 102 та звертатися до міської ради для отримання допомоги щодо першочергового ремонту.

Мешканцям рекомендують бути максимально обережними на вулицях і в автомобілях, оскільки ворог щодня активніше використовує FPV-дрони та ударні безпілотники.

Нагадаємо, що у ніч із 6 на 7 жовтня російські війська здійснили масовані атаки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та у Полтавській області. Внаслідок обстрілів і атак дронів є поранені, пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та перебої з електропостачанням.

Також Фокус писав, що внаслідок нічної атаки 7 жовтня у Полтаві постраждали локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції.