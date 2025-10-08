РФ ночью массированно атаковала Украину: под ударом была инфраструктура, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 8 октября российские дроны-камикадзе атаковали несколько областей Украины. В результате ударов в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях пострадали люди, возникли пожары, были повреждены здания и объекты критической инфраструктуры, а движение поездов в некоторых направлениях временно затруднено.

Как отметил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, ночью 8 октября в селе Черный Рог Семеновской громады ударный дрон РФ атаковал автомобиль частного предприятия, которое выполняло ремонт дорожного покрытия.

В результате удара 56-летний водитель получил многочисленные осколочные ранения конечностей и живота, перелом предплечья и контузию. Его госпитализировали в Корюковскую центральную городскую больницу. Автомобиль полностью сгорел в результате пожара.

Последствия ночной атаки на Черниговскую область Фото: Facebook Последствия ночной атаки на Черниговскую область Фото: Facebook

Также вечером 7 октября враг атаковал село Жадово той же громады. Дрон-камикадзе типа "Молния" попал в жилой дом, вызвав пожар. Уничтожено здание и автомобиль, стоявший рядом. За медицинской помощью обратилась 70-летняя женщина.

Местные телеграмм-каналы сообщали также о зареве в Чернигове и вероятном попадании в критическую инфраструктуру в Прилуках.

"Предварительно, РФ атаковала критическую инфраструктуру. В области наблюдаются перебои с электроснабжением, больше всего — в Прилуках", — отмечается в сообщениях.

Впоследствии информационный канал АО "Черниговоблэнерго" сообщил, что Нежинщина снова попала под прицел — попадание в энергетический объект оставило более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения, а восстановительные работы продолжаются/

Пубилкация АО "Черниговоблэнерго" в Telegram Фото: Скриншот

Кроме того, по информации "Укрзализныци", из-за ночной атаки затруднено движение поездов Нежинского направления. Часть рейсов между Киевом, Сумами, Харьковом, Львовом и Ужгородом временно перенаправлены другими маршрутами, а некоторые пригородные поезда между Нежином, Носовкой и Киевом — отменены. Региональные рейсы из Конотопа в Фастов и в обратном направлении курсируют по измененному графику.

Последствия ночной атаки в Черкасской области

Кроме этого, в ночь на 8 октября Черкасская область снова оказалась под ударом российских дронов-камикадзе. В Черкассах и вблизи города несколько раз прозвучали взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Первые сигналы воздушной тревоги прозвучали в 21:13 в Золотоношском и Черкасском районах. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки ударных беспилотников. Уже в 21:45 тревогу объявили и на территории Звенигородского района.

Около 23:41 руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в Черкасском районе. Вскоре жители города и окрестных сел услышали взрывы.

После полуночи тревога распространилась на Уманский район — сигнал прозвучал в 00:49. Звуки взрывов возле Черкасс журналисты "Суспільного" также фиксировали около 01:50 и 02:10.

По состоянию на утро руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что прошедшая ночь в области прошла под тревогой. Силы и средства ПВО обезвредили 15 российских БпЛА. Люди не пострадали, разрушений от обломков, по предварительным данным, нет. Обследование территории продолжается.

ВС РФ атаковали Днепропетровскую область — подробности

По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в ночь на 8 октября регион подвергся серии ударов со стороны российских войск.

Первые удары пришлись на Зеленодольскую громаду Криворожского района, после чего враг массированно применил беспилотники против Новопольской громады. В результате атак пострадали два человека — женщина и мужчина, их госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Также произошли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали, и зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

ВС РФ атаковали Днепропетровскую область Фото: Днепропетровская ОГА ВС РФ атаковали Днепропетровскую область Фото: Днепропетровская ОГА

На Никопольщине обстрелы охватили город Никополь и Марганец. Враг применил реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и FPV-дроны. В результате обстрелов пострадали три человека — 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет, все госпитализированы. Повреждены предприятие, религиозное здание, около полутора десятков частных домов, пятиэтажка, три хозяйственные постройки, шесть автомобилей и газопровод. Пожар, возникший после ударов, потушили.

В Синельниковском районе под атакой оказались Межевская и Покровская громады. Вражеские дроны вызвали возгорание на балконе многоквартирного дома, пожар ликвидировали. Один частный дом частично разрушен, еще шесть получили повреждения. В общем, силы противовоздушной обороны сбили над Днепровщиной 29 вражеских беспилотников.

Обстрелы РФ на Херсонщине — есть раненые

Более того, как отмечают на странице Херсонского городского совета в Facebook, в ночь и вечер 7-8 октября российские обстрелы вызвали ранения нескольким жителям города.

Около 06:15 в Днепровском районе 64-летнюю женщину доставили в больницу после того, как по ней сбросили взрывчатку с российского дрона. Медики диагностировали минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения, ей оказывают всю необходимую помощь.

Вечером 7 октября враг повторно атаковал Днепровский район. В больницу обратился 39-летний мужчина с минно-взрывной травмой и открытой раной левого предплечья. Ему оказали помощь, лечение будет продолжаться амбулаторно.

Около 23:30 российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. В медучреждение госпитализировали 65-летнюю женщину, которая получила взрывную травму и осколочное ранение, находясь в собственном доме. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

БПЛА РФ атаковали Сумскую область — что известно

Также, как сообщают в Ворожбянском городском совете, ночью 8 октября российские войска атаковали Сумщину, применив ударные беспилотники типа "Шахед".

Удар пришелся на одно из промышленных предприятий громады, пострадавших, по предварительной информации, нет. Местные власти призывают жителей, у кого повреждены жилые дома, сообщать об этом на линию 102 и обращаться в городской совет для получения помощи по первоочередному ремонту.

Жителям рекомендуют быть максимально осторожными на улицах и в автомобилях, поскольку враг ежедневно активнее использует FPV-дроны и ударные беспилотники.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября российские войска совершили массированные атаки на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине и в Полтавской области. В результате обстрелов и атак дронов есть раненые, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Также Фокус писал, что в результате ночной атаки 7 октября в Полтаве пострадали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции.