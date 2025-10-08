ВС РФ ударили 12 "шахедами" по железнодорожному эшелону: часть Нежина без света, движение поездов ограничено

Ночью 8 октября российские войска совершили массированную атаку на Нежин Черниговской области. В результате ударов повреждены железнодорожная инфраструктура, объекты энергетики и складские помещения, однако, по предварительным данным, жертв среди гражданских нет.

По информации городского головы Нежина Александра Кодолы, враг применил 12 беспилотников типа "Шахед", которые были направлены по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате ударов разрушен участок пути сообщением Нежин-Киев, из-за чего движение поездов в этом направлении временно приостановлено. Поезда из Киева пока курсируют только до станции Носовка.

Кроме того, зафиксировано попадание по одному из энергетических объектов города, что привело к аварийному отключению электроснабжения в отдельных районах. Также подверглась разрушениям складская инфраструктура "Укрзализныци", где возник масштабный пожар на крыше здания.

Мэр отметил, что после отбоя воздушной тревоги коммунальные службы немедленно начали ремонтно-восстановительные работы.

"Это была тяжелая ночь, но информации о пострадавших гражданах пока нет. Враг пытается посеять панику и остановить нашу жизнь, но ему это не удастся", — подчеркнул Кодола.

Местные власти призвали жителей придерживаться сигналов воздушной тревоги, оставаться в безопасных местах и с пониманием относиться к возможным перебоям в электроснабжении и графике движения поездов.

ВС РФ атаковали Черниговскую область 8 октября — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 8 октября российские дроны атаковали несколько населенных пунктов Черниговской области. Больше всего пострадали Семеновская и Нежинская общины — повреждена инфраструктура, есть раненый.

По данным председателя Новгород-Северской РГА Александра Селиверстова, в селе Черный Рог ударный дрон попал в автомобиль дорожников. 56-летний водитель получил тяжелые ранения и госпитализирован, транспорт сгорел. Накануне вечером дрон "Молния" попал в дом в селе Жадово, уничтожив его и авто рядом — пострадала 70-летняя женщина.

Местные ресурсы сообщали о попадании в объекты критической инфраструктуры в Прилуках и Чернигове, что повлекло перебои с электроснабжением. По данным "Черниговоблэнерго", на Нежинщине без света остались более 4,5 тысячи потребителей, ремонтные работы продолжаются.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов, в частности на направлениях Киев-Сумы, Харьков, Львов и Ужгород. Часть пригородных рейсов между Нежином, Носовкой и Киевом отменена.

Также Фокус писал, что вечером 7 октября российские войска нанесли массированный удар ударными дронами по Кривому Рогу и его пригородам, в результате чего в городе прогремел ряд взрывов. Также под обстрел попал поселок Радушное.