Гражданские будут сбивать "Шахеды": чем может обернуться идея "народного ПВО" в Украине

Майор Юрий Федоренко, командир "АХИЛЛЕС", призывает гражданских сбивать вражеские дроны. Фокус выяснил, превратит ли это каждый дом в крепость или выпустит на волю неконтролируемое оружие и новые угрозы.

Майор ВСУ Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" в составе Сил беспилотных систем ВСУ, призвал гражданских присоединиться к сбиванию дронов.

"Не сваливайте, не думайте, что конфликт обойдет вас. Вы должны быть готовы ко всему!", — отмечает командир.

По словам Федоренко, те, у кого есть возможность, немедленно должны оформить разрешение на ружье — помповое или полуавтоматическое — и научиться из него стрелять качественно и безопасно.

"Так или иначе, противник будет пытаться залетать дальше. Готовьтесь сейчас, потому что завтра может быть поздно", — считает он.

Гражданские сбивают дроны: как это должно работать

Военный журналист и эксперт Денис Попович, считает, что разрешение гражданским сбивать вражеские дроны — это не просто опция, а насущная необходимость во времена полномасштабной войны, когда каждая минута может стать решающей для выживания нации.

"Население должно быть готовым дать вооруженный отпор, в том числе уметь сбивать FPV-дроны", — отмечает эксперт.

FPV-дроны и "Шахеды", по мнению Поповича — это не только инструменты разведки, но и смертоносные носители взрывчатки, сеющие хаос в тылах. Население, по мнению журналиста, должно уметь не только прятаться, но и активно противодействовать: сбивать эти аппараты простыми, доступными средствами. В частности, помповое ружье эффективно против низковысотных FPV-дронов: дробовой заряд создает "облако" обломков на расстоянии 20-50 метров, что делает его идеальным инструментом для любителей без специальной подготовки. По данным ВСУ, подобные тактики уже применяются на фронте, где гражданские волонтеры помогают сдерживать рои дронов.

Чтобы систематизировать этот потенциал, Попович предлагает создать сеть гражданских отрядов — не хаотичную, а организованную под руководством вооруженных сил. Эти группы могли бы действовать как мобильные огневые отряды, дополняя профессиональные подразделения ПВО. Также эксперт советует учить гражданских управлять зенитными пулеметами.

Адвокат и старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что предложенная инициатива о разрешении гражданскому населению расстреливать вражеские дроны является чисто политическим заявлением, которое не предусматривает реальных действий. По его мнению, военные операции, такие как уничтожение FPV-дронов, должны вестись исключительно профессионалами из армии.

"Если кто-то желает приобщиться к обороне страны, то всегда можно записаться в ряды Вооруженных сил Украины. При этом возраст не играет роли: с 18 лет и до 65 можно вступить, независимо от пола — будь то мужчина или женщина. Главное, чтобы была готовность участвовать в защите государства"", — отмечает Фокусу адвокат.

Кроме того, стрелковое оружие вряд ли поможет против современных угроз. Например, сбить дрон типа "Шахед" из простой винтовки практически невозможно — для этого нужны большие пулеметы или специальные антидронные системы.

"Неужели на каждом балконе будут ставить пулеметы? Или каждому выдадут джип с пулеметом на крыше? Это выглядит абсолютно нереалистичным и трудно воплощаемым на практике", — говорит Кравец.

По мнению адвоката, средства и усилия на эту инициативу лучше направить на разработку специализированного оружия, которое будет работать в автоматическом режиме для перехвата дронов. Также стоит инвестировать в антидронные устройства. Такой подход будет более эффективным, чем тратить ресурсы на бессмысленные популистские инициативы, которые только отвлекают внимание от настоящих решений.

Какие изменения надо внести в законодательство Украины, что разрешить гражданским сбивать дроны

Что касается законодательства, то Кравец утверждает, что сейчас в Украине нет полного запрета на ношение оружия — это можно разрешить без особых проблем. Вопрос лишь в готовности общества к таким изменениям. Адвокат подчеркивает, что подобные предложения часто звучат в моменты напряжения, когда общество ищет быстрых решений.

Относительно идеи просто раздавать разрешение на уничтожение дронов всем желающим без какого-либо отбора или обучения, Кравец называет это махровым популизмом, который наносит вред не только Вооруженным силам, но и государству и обществу в целом. Объективно, чтобы эффективно использовать оружие, нужно уметь с ним обращаться. Если человек не имеет навыков, то такая инициатива принесет больше беды, чем пользы. Вред от необдуманных действий может перевесить любые потенциальные преимущества, поэтому подобные заявления несут только негатив.

"Чтобы иллюстрировать абсурдность идеи, стоит задуматься над практическими последствиями. Представьте ситуацию: оружие раздали, и вот в семейной ссоре — измена мужа или жены — кто-то хватается за него в порыве эмоций. Если человек нестабилен психически, кто возьмет ответственность за последствия?" — спрашивает юрист.

При этом он добавляет, что если военные во время нападения дрона нанесли ущерб, то это считается форс-мажором в военное время и государство может компенсировать убытки. Однако в отношении гражданских людей такого механизма не предусмотрено.

Адвокат также задается вопросом, какой орган сможет контролировать этих вооруженных граждан?

