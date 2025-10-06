Цивільні будуть збивати "Шахеди": чим може обернутися ідея "народного ППО" в Україні

Майор Юрій Федоренко, командир "АХІЛЛЕС", закликає цивільних збивати ворожі дрони. Фокус з'ясував, чи перетворить це кожен дім на фортецю чи випустить на волю неконтрольовану зброю й нові загрози.

Related video

Майор ЗСУ Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" у складі Сил безпілотних систем ЗСУ, закликав цивільних долучитись до збиття дронів.

"Не звалюйте, не думайте, що конфлікт обійде вас. Ви маєте бути готові до всього!", — наголошує командир.

За словами Федоренко, ті, у кого є можливість, негайно мають оформити дозвіл на рушницю — помпову чи напівавтоматичну — і навчитись з неї стріляти якісно та безпечно.

"Так чи інакше, противник намагатиметься залітати далі. Готуйтеся зараз, бо завтра може бути пізно", — вважає він.

Цивільні збивають дрони: як це має працювати

Військовий журналіст та експерт Денис Попович, вважає, що дозвіл цивільним збивати ворожі дрони — це не просто опція, а нагальна необхідність у часи повномасштабної війни, коли кожна хвилина може стати вирішальною для виживання нації.

"Населення має бути готовим дати збройну відсіч, у тому числі вміти збивати FPV-дрони", — зазначає експерт.

FPV-дрони та "Шахеди", на думку Поповича — це не лише інструменти розвідки, а й смертоносні носії вибухівки, що сіють хаос в тилах. Населення, на думку журналіста, повинно вміти не лише ховатися, а й активно протидіяти: збивати ці апарати простими, доступними засобами. Зокрема, помпова рушниця ефективна проти низьковисотних FPV-дронів: дробовий заряд створює "хмару" уламків на відстані 20–50 метрів, що робить її ідеальним інструментом для аматорів без спеціальної підготовки. За даними ЗСУ, подібні тактики вже застосовуються на фронті, де цивільні волонтери допомагають стримувати рої дронів.

Щоб систематизувати цей потенціал, Попович пропонує створити мережу цивільних загонів — не хаотичну, а організовану під керівництвом збройних сил. Ці групи могли б діяти як мобільні вогневі загони, доповнюючи професійні підрозділи ППО. Також експерт радить вчити цивільних керувати зенітними кулеметами.

Адвокат і старший партнер АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець вважає, що запропонована ініціатива про дозвіл цивільному населенню розстрілювати ворожі дрони є чисто політичною заявою, яка не передбачає реальних дій. На його думку, військові операції, як от знищення FPV-дронів, мають вестися виключно професіоналами з армії.

"Якщо хтось бажає долучитися до оборони країни, то завжди можна записатися до лав Збройних сил України. При цьому вік не грає ролі: з 18 років і до 65 можна вступити, незалежно від статі — чи то чоловік, чи жінка. Головне, щоб була готовність брати участь у захисті держави»", — зазначає Фокусу адвокат.

Крім того, стрілецька зброя навряд чи допоможе проти сучасних загроз. Наприклад, збити дрон типу "Шахед" з простої гвинтівки практично неможливо — для цього потрібні великі кулемети чи спеціальні антидронові системи.

"Невже на кожному балконі ставитимуть кулемети? Або кожному видадуть джип з кулеметом на даху? Це виглядає абсолютно нереалістичним та важко втілюваним на практиці", — каже Кравець.

На переконання адвоката, кошти та зусилля на цю ініціативу краще спрямувати на розробку спеціалізованої зброї, яка працюватиме в автоматичному режимі для перехоплення дронів. Також варто інвестувати в антидронові пристрої. Такий підхід буде ефективнішим, ніж марнувати ресурси на безглузді популістські ініціативи, які лише відволікають увагу від справжніх рішень.

Які зміни треба внести в законодавство України, що дозволити цивільним збивати дрони

Щодо законодавства, то Кравець стверджує, що зараз в Україні немає повної заборони на носіння зброї — це можна дозволити без особливих проблем. Питання лише в готовності суспільства до таких змін. Адвокат підкреслює, що подібні пропозиції часто звучать у моменти напруги, коли суспільство шукає швидких рішень.

Щодо ідеї просто роздавати дозвіл на знищення дронів всім охочим без будь-якого відбору чи навчання, Кравець називає це махровим популізмом, який завдає шкоди не лише Збройним силам, а й державі та суспільству загалом. Об'єктивно, щоб ефективно використовувати зброю, потрібно вміти з нею поводитися. Якщо людина не має навичок, то така ініціатива принесе більше біди, ніж користі. Шкода від необдуманих дій може переважити будь-які потенційні переваги, тому подібні заяви несуть лише негатив.

"Щоб ілюструвати абсурдність ідеї, варто задуматися над практичними наслідками. Уявіть ситуацію: зброю роздали, і ось у сімейній сварці — зрада чоловіка чи дружини — хтось хапається за неї в пориві емоцій. Якщо людина нестабільна психічно, хто візьме відповідальність за наслідки?" — питає юрист.

При цьому він додає, що якщо військові під час нападу дрону завдали збитків, то це вважається форс-мажором у воєнний час і держава може компенсувати збитки. Однак щодо цивільних людей такого механізму не передбачено.

Адвокат також задається питання, який орган зможе контролюватиме цих озброєних громадян?

Нагадаємо, росіяни застосували на Сумщині удосконалений безпілотник типу "Герань-2", начинений протитанковими мінами.

Також Фокус писав, що унаслідок ракетного удару по російському оборонному заводу "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області було знищено головний виробничий цех і котельню підприємства.