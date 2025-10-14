ВС РФ применяют "Шахеды" для атак на динамические цели: что известно о модифицированных БПЛА

Российские ударные дроны-камикадзе «Шахед», изначально заточенные под уничтожение статичных целей, были модифицированы для атак на движущиеся цели. При этом Вооруженные силы РФ начали чаще их применять вблизи линии фронта, что стало дополнительной угрозой для Сил обороны.

Изменение в тактике и конструкции делает "Шахеды" куда более опасными для тыловой инфраструктуры и подвижных объектов на оккупированных и прилегающих территориях. Об этом говорится в материале The War Zone.

В частности, в интервью изданию подполковник Арсен Дмитрик из корпуса Национальной гвардии "Азов" сообщил, что позиции украинских бойцов подвергаются постоянным атакам FPV-дронов, но время от времени по ним летят и дальнобойные дроны-камикадзе,

Таким образом наблюдается модифицированные БПЛА не только стали средством для массовых ударов по неподвижным объектам, но и получили возможность динамического обнаружения и поражения целей. Это означает, что "Шахеды" перестают быть только "летающими бомбами" и превращаются в более универсальное, гибкое средство удара.

"Это может стать серьезной проблемой, поскольку производство этого оружия, которое стало основным средством дальнего удара России по статичным целям, должно резко возрасти", — подчеркнули обозреватели.

Технические изменения в БПЛА

Судя по имеющимся данным, Россия внедряет несколько технических приемов:

установка камер и сотовых модемов для передачи изображения оператору и возможного ручного управления (MITL — man-in-the-loop);

использование каналов передачи данных в пределах прямой видимости (на ближних дистанциях) или воздушных ретрансляторов для управления на удалении;

эксперименты с автономным наведением, позволяющим корректировать траекторию уже в полете.

Данные решения, отметили эксперты, предоставляют российской стороне большое преимущество, особенно в ситуации, когда у ВС РФ отсутствует превосходство в воздухе. Даже возможность просто выслеживать и атаковать динамические цели в пределах нескольких десятков километров от линии фронта, используя простые каналы передачи данных, усиливает угрозу целому спектру украинских объектов — от логистических средств до пунктов развертывания и систем ПВО.

Запуская "Шахеды" ближе к фронту, противник экономит топливо — это дает дронам больше возможностей находиться над целью или нести более тяжелую боевую часть. Проще говоря, такие пуски делают удары более разрушительными.

По этому поводу военный аналитик Роб Ли сообщил, что получает сведения о применении "Шахедов" против артиллерийских подразделений, что подтверждает факты ударов по подвижным целям. С учетом наращивания производства этого вида БПЛА, российские войска могут позволить себе использовать их для задач, выходящих за рамки прямого назначения, то есть для глубоких ударов по тылам.

"В будущем мы увидим гораздо больше таких беспилотников, адаптированных к этой роли, и это может стать серьезной проблемой для Украины. Ситуация будет только ухудшаться по мере того, как искусственный интеллект будет все глубже внедряться в беспилотники-камикадзе дальнего действия, такие как Shahed-136", — подытожили эксперты.

Напомним, недавно украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что у одного из "Шахедов", использованных при нападении на поезд, на хвосте была антенна, а спереди — камера. Это был дрон с онлайн-управлением, который атаковал железную дорогу на Нежинском участке. Оператор заходил на цель многократно, пытаясь оптимально нанести удар.