ЗС РФ застосовують "Шахеди" для атак на динамічні цілі: що відомо про модифіковані БПЛА

Російські ударні дрони-камікадзе "Шахед", спочатку заточені під знищення статичних цілей, були модифіковані для атак на рухомі цілі. При цьому Збройні сили РФ почали частіше їх застосовувати поблизу лінії фронту, що стало додатковою загрозою для Сил оборони.

Зміна в тактиці та конструкції робить "Шахеди" набагато небезпечнішими для тилової інфраструктури та рухомих об'єктів на окупованих і прилеглих територіях. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Зокрема, в інтерв'ю виданню підполковник Арсен Дмитрик із корпусу Національної гвардії "Азов" повідомив, що позиції українських бійців зазнають постійних атак FPV-дронів, але час від часу по них летять і далекобійні дрони-камікадзе,

Таким чином спостерігається, що модифіковані БПЛА не тільки стали засобом для масових ударів по нерухомих об'єктах, а й отримали можливість динамічного виявлення та ураження цілей. Це означає, що "Шахеди" перестають бути тільки "літаючими бомбами" і перетворюються на більш універсальний, гнучкий засіб удару.

"Це може стати серйозною проблемою, оскільки виробництво цієї зброї, яка стала основним засобом дальнього удару Росії по статичних цілях, має різко зрости", — підкреслили оглядачі.

Технічні зміни в БПЛА

Судячи з наявних даних, Росія впроваджує кілька технічних прийомів:

установлення камер і стільникових модемів для передавання зображення оператору і можливого ручного керування (MITL — man-in-the-loop);

використання каналів передавання даних у межах прямої видимості (на ближніх дистанціях) або повітряних ретрансляторів для управління на відстані;

експерименти з автономним наведенням, що дає змогу коригувати траєкторію вже в польоті.

Ці рішення, зазначили експерти, надають російській стороні велику перевагу, особливо в ситуації, коли у ЗС РФ відсутня перевага в повітрі. Навіть можливість просто вистежувати й атакувати динамічні цілі в межах кількох десятків кілометрів від лінії фронту, використовуючи прості канали передавання даних, посилює загрозу цілому спектру українських об'єктів — від логістичних засобів до пунктів розгортання і систем ППО.

Запускаючи "Шахеди" ближче до фронту, супротивник економить паливо — це дає дронам більше можливостей перебувати над ціллю або нести важчу бойову частину. Простіше кажучи, такі пуски роблять удари більш руйнівними.

З цього приводу військовий аналітик Роб Лі повідомив, що отримує відомості про застосування "Шахедів" проти артилерійських підрозділів, що підтверджує факти ударів по рухомих цілях. З урахуванням нарощування виробництва цього виду БПЛА, російські війська можуть дозволити собі використовувати їх для завдань, що виходять за рамки прямого призначення, тобто для глибоких ударів по тилах.

"У майбутньому ми побачимо набагато більше таких безпілотників, адаптованих до цієї ролі, і це може стати серйозною проблемою для України. Ситуація буде тільки погіршуватися в міру того, як штучний інтелект буде все глибше впроваджуватися в безпілотники-камікадзе дальньої дії, такі як Shahed-136", — підсумували експерти.

Нагадаємо, нещодавно український фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Безкрестнов зазначив, що в одного з "Шахедів", використаних під час нападу на поїзд, на хвості була антена, а спереду — камера. Це був дрон з онлайн-управлінням, який атакував залізницю на Ніжинській ділянці. Оператор заходив на ціль багаторазово, намагаючись оптимально завдати удару.