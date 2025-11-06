В Донецке взорвали 1000 "Шахедов": РФ жалуется на крылатые ракеты и потерю пилотов, — соцсети

Вечером 5 ноября по военной базе Российской Федерации в Донецком аэропорту прилетели крылатые ракеты и ударные дроны. В результате воздушной атаки, о которой говорил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, могли сгореть тысячи дронов-камикадзе "Шахед", которые хранились на складе. Кроме того, возможна потеря живой силы противника.

После прилетов в Донецком аэропорту в пророссийских пабликах появились скорбные сообщения о гибели, вероятно, пилотов "Шахедов". Между тем материальные потери ВС РФ — это склад ударных беспилотников и боеприпасов, рассказали в анонимном Telegram-канале "Досье шпиона". После удара над базой поднялось облако огня, свидетельствуют видео из соцсетей: россияне пишут, что это мог быть прилет украинских крылатых ракет — тип не указывается.

Информация о последствиях удара по аэропорту появились в 11:30 6 ноября, через 12 часов после громких звуков в Донецке. Указывается, что взрывы повредили важные объекты: склад снарядов, резервуары с горючим, пункт предстартовой подготовки дронов (устанавливается боевая часть, заправляется бензином). Также повреждены линии связи и электропередач, говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара на складах находилось 1000 "Шахедов" и 1500 БЧ.

Между тем 6 ноября в соцсетях появилось сообщение, в котором россияне сообщили о четырех людях, погибших "накануне вечером". Никаких деталей не привели, но упомянули о "провокации украинцев". В украинских OSINT-пабликах опубликовали скриншоты сообщения, чтобы проиллюстрировать эффективность удара по Донецкому аэропорту вечером 5 ноября, от которого могли погибнуть операторы дронов или другие военные ВС РФ.

Мадьяр об ударе по ВС РФ — детали

Утром 6 ноября Роберт Бровди "Мадяр" сообщил, что Силы обороны ударили по базе ВС РФ в Донецком аэропорту. Командующий написал в Telegram, что совместно действовали разведчики 414 бригады "Птицы Мадяра" и бойцы ССО и ракетно-артиллерийских войск. В заметке не уточняется, какими именно средствами поражения добрались до цели на расстоянии 50 км от линии фронта. Указывается, что действительно состоялось попадание по "базе хранения, комплектования и запуска шахедов".

Отметим, Фокус писал о базе "Шахедов", которая появилась в Донецком аэропорту осенью 2025 года. Спутниковые фото опубликовали OSINTери канала "Киберборошно". База появилась в момент, когда на поле боя в Донецкой области существенно возросла активность дронов ВС РФ и полетели новые "Шахеды"/"Герани" в сторону украинских городов и укреплений.

Напоминаем, 5 ноября военный ВСУ и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, как ВС РФ превратили "Шахеды" в FPV-дроны.