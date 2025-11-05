ВС РФ превращают "Шахеды" в FPV-дроны и видят, куда летят: как этому противостоять, — Флеш

Российские военные массово внедряют технологию mesh-сетей для дистанционного управления дальнобойными ударными дронами — в том числе в модификациях "Шахед", которые наносят удары гражданской инфраструктуре Украины.

Украинские специалисты выясняли, как работает технология mesh-сетей, и какие существуют методы и средства противодействия технологии противника. В комментариях для Defense Express эксперт в сфере военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов пояснил, что речь идет о создании динамической сети взаимной ретрансляции, которая делает управление и передачу видео-телеметрии устойчивыми к традиционным методам РЭБ и обеспечивает реальное управление с территории РФ на большие дистанции.

Как это работает

Прежде всего, для организации mesh-связи Россия привлекла китайских производителей, которые начали массовые поставки специализированных модемов. По словам эксперта, модемы маркируются как Wi-Fi-оборудование, но работают в диапазоне 1300–1500 МГц и представляют собой иное решение.

Відео дня

Один модем стоит примерно 7000 долларов, имеет выходную мощность на двух каналах по 10 Вт или два канала по 20 Вт и обеспечивает связь на дистанции до 100 км и более. Устройство выдает шифрованный цифровой канал с устойчивостью к РЭБ технологией перестраиваемых частот (ППРЧ). Причем модем одновременно является ретранслятором.

Китайские mesh-модемы Фото: Defense Express

"Таким образом, в воздухе модемы на дронах образуют каналы связи между собой. И каждый модем пытается связаться с другим, а если один из них исчезает из сети, то информация не пропадает, а идет в обход другим каналом", — отметил "Флеш".

Эту сеть сложно нейтрализовать, поскольку даже если 80% дронов будут сбиты, оставшиеся БПЛА смогут передавать информацию.

Также эксперт сообщил, что скорость передачи в mesh-сети может достигать 50 MB/s при благоприятных условиях, хотя в реальности, при помехах, остается порядка 2 MB/s, что достаточно для оптимизированной передачи видео в 4K и управления дроном в режиме FPV даже при большом пинге.

Практическое применение и угрозы

Благодаря онлайн-управлению оператор с территории РФ может корректировать полет в реальном времени и целиться по движущимся объектам — например, поездам, ведь у локомотива и вагонов предсказуемая скорость и курс, что облегчает задачу наводчику. Также возможны донаведения по стационарным целям — с выбором наиболее уязвимого узла.

Эксперт подчеркивает, что модемы не обязаны работать постоянно. Они могут включаться лишь в определенной точке у цели, что затрудняет их обнаружение по постоянному радиосигналу. Также существуют риски использования наземных ретрансляторов — компактные модемы могут устанавливаться на крышах и балконах, подключаться к интернету и тем самым усиливать сеть.

Как противодействовать

Тем не менее данная технология отнюдь не неуязвима. Главный вектор противодействия — выявление и подавление mesh-модемов средствами РЭБ. По словам Сергея "Флэша", на основе исследований и практических экспериментов разработаны рекомендации для Сил обороны Украины по обнаружению и глушению таких узлов.

В свою очередь в Defense Express отметили, что если РФ начнет масштабное развертывание mesh-управления не только на "Шахедах", но и на других дальнобойных системах, это создаст новый уровень вызова для украинской обороны.

"Отметим, что любые способы борьбы зависят от объема, качества и масштабности их внедрения. И очень важно не упустить момент, когда в РФ начнут кратно расширять использование этой технологии", — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что военные инженеры РФ усовершенствовали свои беспилотные системы, которые получили новые возможности. Россияне начали массово модернизировать свои ударные дроны-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136), устанавливая на них mesh-модемы и курсовые камеры.