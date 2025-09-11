Из "Шахедов" в FPV-дроны: российские БПЛА получили mesh-модемы для сетевых атак (фото)

Российские специалисты усовершенствовали свои беспилотные системы, которые получили новые возможности. Противник начал массово модернизировать свои ударные дроны-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136), устанавливая на них mesh-модемы и курсовые камеры.

Данная модернизация позволяет "Шахедам" создавать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый дрон может передавать сигнал другим и выступать ретранслятором. Об этом 11 сентября сообщили обозреватели Defense Express.

Первые такие устройства были замечены в импровизированных пенопластовых дронах "Гербера", однако с июля решения с mesh-модемами и камерами все чаще начали фиксировать и на дальнобойных "Геранях".

Об этой модернизации сообщал эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов — на странице в Facebook он обнародовал фотографии таких устройств с комментариями. По его словам, новая версия ударного дрона "Шахед" может управляться в режиме онлайн с территории РФ, вести разведку и атаковать даже цели в движении.

Дроны РФ - китайский модем на российской БпЛА

Дроны РФ - маркировка модема HX-50 на БпЛА

Дроны РФ - фото беспилотников типа "Шахед" с камерами и модемом Фото: Соцсети

В Defense Express добавили, что с августа появления таких беспилотников стали системными, а к началу сентября стало понятно, что речь идет о серийном решении — россияне на постоянной основе оснащают свои дальнобойные дроны модемами и камерами.

Так на последнем сбитом "Шахеде" удалось обнаружить полный комплект этих устройств. На дроне установлен китайский mesh-модем XK-F358 от Xingkai Tech (вероятно, в индустриальном исполнении HX-50), а также простая курсовая камера, жестко закрепленная на носу аппарата. Она обеспечивает только фронтальный обзор и, по оценкам специалистов, используется для контроля полета и донаведения на цель.

Главный вопрос, который сейчас беспокоит аналитиков, — каким образом организована передача данных. Возможны два варианта:

враг устанавливает наземные ретрансляторы на украинской территории с помощью агентурной сети;

создается длинная воздушная "mesh-цепочка" из дронов, которые ретранслируют сигнал друг другу.

Эксперты считают, что второй вариант технически сложнее, но не исключают, что Россия могла провести экспериментальные пуски с такой схемой.

Ранее Бескрестнов сообщил, что на фронте зафиксирован дрон-камикадзе БМ-35, который ранее не был идентифицирован украинской разведкой. По его словам, данный БПЛА стал настоящей бедой для Сум, так как противник устроил в городе своего рода тестовый полигон для его испытаний.