У Донецьку підірвали 1000 "Шахедів": РФ скаржиться на крилаті ракети та втрату пілотів, — соцмережі

Увечері 5 листопада по військовій базі Російської Федерації у Донецькому аеропорту прилетіли крилаті ракети та ударні дрони. Внаслідок повітряної атаки, про яку говорив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді, могли згоріти тисячі дронів-камікадзе "Шахед", які зберігались на складі. Крім того, можлива втрата живої сили противника.

Після прильотів у Донецькому аеропорті у проросійських пабліках з'явились скорботні дописи про загибель, ймовірно, пілотів "Шахедів". Тим часом матеріальні втрати ЗС РФ — це склад ударних безпілотників та боєприпасів, розповіли в анонімному Telegram-каналі "Досье шпиона". Після удару над базою здійнялась хмара вогню, свідчать відео з соцмереж: росіяни пишуть, що це міг бути приліт українських крилатих ракет — тип не вказується.

Інформація про наслідки удару по аеропорту з'явились об 11:30 6 листопада, через 12 годин після гучних звуків у Донецьку. Вказується, що вибухи пошкодили важливі об'єкти: склад снарядів, резервуари з пальним, пункт передстартової підготовки дронів (встановлюється бойова частина, заправляється бензином). Також пошкоджені лінії зв'язку та електропередач, ідеться у дописі. Наголошується, що у момент удару на складах перебувало 1000 "Шахедів" та 1500 БЧ.

Відео дня

Удари по ЗС РФ - деталі влучання у Донецькому аеропорту 5 листопада Фото: Скриншот

Тим часом 6 листопада у соцмережах з'явився допис, у якому росіяни повідомили про чотирьох осіб, які загинули "напередодні увечері". Ніяких деталей не навели, але згадали про "провокації українців". В українських OSINT-пабліках опублікували скриншоти допису, щоб проілюструвати ефективність удару по Донецькому аеропорту увечері 5 листопада, від якого могли загинути оператори дронів або інші військові ЗС РФ.

Удари по ЗС РФ - деталі про загиблих у Донецькому аеропорту 5 листопада Фото: Скриншот

Мадяр про удар по ЗС РФ — деталі

Зранку 6 листопада Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що Сили оборони вдарили по базі ЗС РФ у Донецькому аеропорту. Командувач написав у Telegram, що спільно діяли розвідники 414 бригади "Птахи Мадяра" та бійці ССО та ракетно-артилерійських військ. У дописі не уточнюється, якими саме засобами ураження дістали до цілі на відстані 50 км від лінії фронту. Вказується, що справді відбулось влучання по "базі зберігання, комплектування та запуску шахедів".

Зазначимо, Фокус писав про базу "Шахедів", яка з'явилась у Донецькому аеропорту восени 2025 року. Супутникові фото опублікували OSINTери каналу "Кіберборошно". База з'явилась у момент, коли на полі бою у Донецькій області суттєво зросла активність дронів ЗС РФ та полетіли нові "Шахеди"/"Герані" у бік українських міст та укріплень.

Нагадуємо, 5 листопада військовий ЗСУ та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, як ЗС РФ перетворили "Шахеди" у FPV-дрони.