Вибухи у Саратові та Енгельсі, у Волгоградській області частковий блекаут: Росію атакують дрони

У ніч на 8 листопада Росію масовано атакували безпілотники. У мережі повідомляють про серію вибухів у Саратовській області, а також частковий блекаут у межах Волгоградської області РФ.

У Волгоградській області Росії дрони уразили об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на офіційну заяву губернатора регіону.

Російська влада стверджує, що атаку дронів нібито вдалося відбити силами ППО. Однак, попри це, у низці населених пунктів Волгоградської області зникло світло після вибухів.

"Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП Балашовська населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новомиколаївському та Новоанінському районах", — повідомив губернатор.

Окрім того, уночі безпілотники атакували Саратовську область РФ. За даними російських пабліків, місцеві мешканці чули щонайменше 10 вибухів зокрема у районі Саратова та Енгельса.

Перед цим аеропорт Саратова було зачинено через загрозу БпЛА. План "Килим" росіяни також запровадили в аеропорту Пензенської області.

Моніторингові канали зазначили, що у Саратові, попередньо, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. Однак офіційної інформації про це на момент публікації не надходило.

За даними російського видання "Известия" з посиланням на місцеву владу, у Саратові постраждав щонайменше один мешканець через атаку безпілотників.

Атака дронів на Росію у ніч на 8 листопада: де ще зафіксовані дрони

Окрім перелічених регіонів, вибухи також лунали у Курську пізно ввечері 7 листопада. Росіяни повідомляли про атаку безпілотників на місто.

Також у російському місті Рязань було зафіксовано займання у районі НПЗ. Перед цим місцеві пабліки писали про фіксацію дронів у регіоні.

