Росіяни скаржаться на вибухи у Туапсе: у мережі пишуть про влучання по порту (фото, відео)

Уночі 10 листопада у російському місті Туапсе Краснодарського краю прогриміла серія вибухів. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, на місці почалася пожежа.

За попередньою інформацією, в Туапсе під атакою вчергове опинився порт, де, ймовірно, є влучання. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Тривогу через загрозу безпілотників у Туапсе оголосили ще близько 23:00 години 9 листопада.

"Туапсе та прилеглі дотримуємося заходів безпеки. Атака БЕК на термінал. Ідіть у протилежні морю приміщення", — закликали мешканців міста.

Невдовзі OSINT-канали повідомили, що у Туапсе, попередньо, відбулося влучання. У мережі також поширили кадри з місця подій.

За даними OSINT-каналу Dnipro Osint, Туапсе атакують морські безпілотники. За допомогою кадрів вдалося визначити, що, попередньо, удар прийшовся поблизу причалу 167.

Відео дня

Dnipro Osint | ймовірне місце ураження у Туапсе

Деякі канали пишуть, що у Туапсе внаслідок атаки палає один із кораблів у місцевому порту. Однак офіційного підтвердження на момент публікації немає.

Російська влада наразі не коментувала атаку на Туапсе.

Водночас кадри із соцмереж підтверджують пожежу у Туапсе.

Нагадаємо, уночі 9 листопада у російському Воронежі оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку: місцеві скаржилися на серію вибухів та перебої зі світлом після ударів.

Також уночі 8 листопада Росію масовано атакували безпілотники: вибухи лунали у Саратові та Енгельсі, у Волгоградській області трапився частковий блекаут.