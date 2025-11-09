У російському Воронежі пролунали вибухи і зникло світло: у регіоні оголосили ракетну небезпеку (відео)

У російському Воронежі у ніч на 9 листопада прогриміла серія потужних вибухів, після чого почалися перебої з електропостачанням. У мережі пишуть про ймовірне ураження місцевої теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Місцеві стверджують, що у Воронежі прогриміло щонайменше 5-6 гучних вибухів. Також мешканці спостерігали яскраві спалахи у небі, передають російські Telegram-канали.

Після серії вибухів в одному з районів почалися перебої з електропостачанням, а в деяких будинках світло зникло повністю, стверджують росіяни. У місті активно працювала ППО, росіяни заявляють про нібито збиття кількох повітряних цілей.

Водночас OSINT-канали стверджують, що у Воронежі була атакована місцева ТЕЦ. Об'єкт вважається одним з найбільших постачальників теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств у Воронежі.

Відео дня

З відкритих джерел відомо, що станція забезпечує тепловою енергією щонайменше чотири райони міста — Лівобережний, Залізничний, Ленінський і Центральний. Окрім того, енергія, вироблена на ТЕЦ, надходить до близько тисячі підприємств.

У мережі також показали кадри нічної атаки на Воронеж.

Офіційно російська влада наразі не коментувала атаку на Воронеж. Також немає офіційного підтвердження щодо ураження ТЕЦ у місті.

Ракетну небезпеку також оголошували у Брянській, Орловській та Тульській областях РФ цієї ночі. У мережі також повідомляли про пожежу на промисловому об'єкті у російському місті Казань у ніч на 9 листопада.

Нагадаємо, увечері 8 листопада у російському Бєлгороді після серії вибухів на місцевій ТЕЦ зникло світло: повідомляється про ракетний удар, через який суттєво пошкоджено або повністю знищено станцію.

Також у ніч на 8 листопада у Волгоградській області РФ виник тимчасовий блекаут на тлі атаки безпілотників.