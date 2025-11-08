Блекаут у Бєлгороді: після "гучних звуків" на місцевій ТЕЦ зникло світло

Місцеві пабліки повідомляють, що після "гучних звуків" у Бєлгороді зникло світло. Повідомляється, що ракети серйозно пошкодили, або зовсім знищили місцеву ТЕЦ.

За попередніми даними, на ТЕЦ "Луч" під час ракетного удару було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику, повідомляє Telegram-канал "Пепел.Белгород".

Зазначається, що до сьогоднішнього дня "Луч" залишався єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала працювати.

Блекаут у Бєлгороді Фото: Пепел Блекаут у Бєлгороді Фото: Пепел

За іншою інформацією, ракетний удар міг пошкодити тільки трансформатори на території ТЕЦ — у цьому разі електропостачання вдасться швидко відновити.

"20 тисяч жителів Бєлгорода і селища Дубове залишилися без світла після ракетного удару по ТЕЦ "Луч", — ідеться в повідомленні.

При цьому інші пабліки Бєлгорода, які на відміну від "Пепел. Белгород" повідомляють тільки офіційну інформацію місцевої влади, наполегливо заперечують, що в Бєлгороді були вибухи. За їхньою версією, блекаут стався через "гучні звуки".

Світло в Бєлгороді зникло після "гучних звуків" Фото: Скриншот

Також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков спочатку попередив про "ракетну небезпеку", потім повідомив, що спрацювала російська ППО, і повітряні цілі збито.

Але потім, розповівши про пожежу в "гаражах", ухильно заявив про "проблеми з електрикою".

"Крім того, на низці вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. Також енергопостачання відсутнє в частині селища Дубове Бєлгородського району. Без світла залишаються понад 20 тис жителів. Усі аварійні та оперативні служби працюють на місцях. Енергетики відновлюють електропостачання", — розповів Гладков, так і не заявивши про пожежу на ТЕЦ і не назвавши причини, через які в Бєлгороді немає світла.

