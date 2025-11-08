Блэкаут в Белгороде: после "громких звуков" на местной ТЭЦ пропал свет

Местные паблики сообщают, что после "громких звуков" в Белгороде пропал свет. Сообщается, что ракеты серьезно повредили, или вовсе уничтожили местную ТЭЦ.

По предварительным данным, на ТЭЦ "Луч" при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество, сообщает Telegram-канал "Пепел.Белгород".

Отмечается, что до сегодняшнего дня "Луч" оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать.

Блэкаут в Белгороде Фото: Пепел Блэкаут в Белгороде Фото: Пепел

По другой информации, ракетный удар мог повредить только трансформаторы на территории ТЭЦ — в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.

"20 тысяч жителей Белгорода и поселка Дубовое остались без света после ракетного удара по ТЭЦ "Луч", — говорится в сообщении.

При этом другие паблики Белгорода, которые в отличии от "Пепел. Белгород" сообщают только официальную информацию местных властей, упорно отрицают, что в Белгороде были взрывы. По их версии, блэкаут случился из-за "громких звуков".

Свет в Белгороде пропал после "громких звуков" Фото: Скриншот

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сначала предупредил о "ракетной опасности", потом сообщил, что сработала российская ПВО и воздушные цели сбиты.

Но потом, рассказав о пожаре в "гаражах", уклончиво заявил о "проблемах с электричеством".

"Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс жителей. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - рассказал Гладков, так и не заявив про пожар на ТЭЦ и не назвав причины по которым в Белгороде нет света.

