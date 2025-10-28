Волна белгородской дамбы размыла логистику и топит технику ВС РФ (видео)

Позиции и военная техника Вооруженных сил Российской Федерации страдают от последствий удара по дамбе в Белгородской области. Вода затопила дороги и россиянам приходится не ехать, а переводить мотоциклы вручную. Кроме того, есть кадры с машинами, по кабину в воде, и перевернутой бронетехникой, которая может добраться до позиций, например, под украинским Волчанском.

На Волчанском направлении заметили легкую бронемашину ВС РФ, которая застряла в грязи на дороге, размокшей из-за подрыва белгородской дамбы, рассказали в местном паблике "Пепел Белгород". Отмечается, что вода из водохранилища размыла автодороги и действительно усложнила логистику подразделений ВС РФ, которые пытаются оккупировать Волчанск: речь идет о 6 армии и 44-м корпусе.

В сети появились другие видео из Белгородской области, которые показывают последствия удара Сил обороны по дамбе на Северском Донце. В канале Supernova+ опубликовали видео, снятое, вероятно, солдатом ВС РФ. Слышно, что речь идет о позиции "Дуб" в районе российского населенного пункта Шебекино. Россиянин показал затопленное пространство и в кадр попал УАЗ, который стоит посреди дороги и не может сдвинуться с места. Также видим, что затоплена и дорога, и территория вокруг.

Відео дня

Другое видео зафиксировало попытку российских военных добраться на позиции на мотоциклах. Дорога покрыта грязью, поэтому мотоцикл переводят по доскам на более-менее сухое место. При этом солдат ВС РФ жалуется, что обувь намокла и есть дискомфорт.

Белгородская дамба — детали

Военный обозреватель и ветеран ВСУ Евгений Дикий рассказал о причинах атаки на Белгородскую дамбу и о возможных последствиях. Ожидается, что вода из водохранилища затопит местность южнее точки удара и в итоге доберется до позиции ВС РФ на Волчанском направлении.

Объем Белгородского водохранилища 75 млн куб. км: россияне заверили, что отремонтируют дамбу и прекратят утечку воды. Расстояние от дамбы до Волчанска — около 16 км (по прямой).

Отметим, удар по Белгородской дамбе состоялся 25 октября. Местные жители сообщили о налете дронов и снарядов и рассказали о взрывах и районе дамбы и водохранилища. Позже в сети появились видео со столбом дыма, а затем — кадры с последствиями попадания. Видим, что Белгородская дамба получила повреждения и в отверстия вытекает вода.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил, что удар по дамбе нанесли бойцы ВСУ. Между тем россияне жаловались, что по объекту били не только дроны, но и якобы РСЗО HIMARS.

Между тем ВС РФ взрывали уже не одну дамбу во время войны в Украине. Например, 6 июня 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС (объем Каховского моря 18,2 млрд куб. км. Затем была Терновская плотина (Кураховское водохранилище 62,5 млн куб. км), Карловское водохранилище.

Напоминаем, 27 октября Минобороны РФ сообщило об атаке дронов на 13 регионов: под ударом оказалась даже Москва.